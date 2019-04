Snellman-koncernen breddar verksamheten med snabbmatsrestaurang

Lehdistökutsu. Snellman-konserni laajentaa ravintola-alalle. Tervetuloa Mr. Panini & Co. -ravintolan kutsuvierastilaisuuteen 25.4. 23.4.2019 11:20:02 EEST | Kutsu

Tampereelle avataan uusi ravintola Mr. Panini & Co. perjantaina 26. huhtikuuta. Meillä on ilo kutsua sinut Mr. Panini & Co. -ravintolan kutsuvierastilaisuuteen torstaina 25. huhtikuuta 2019 klo 11-13 osoitteeseen Hämeenkatu 3, 33100 Tampere.