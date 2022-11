Snellman vahvistaa tuulivoimasopimuksella vastuullisuuttaan ja kotimaisuuttaan

Snellman-konserni on elintarvikealalla toimiva perheyritys, joka tunnetaan laadukkaista tuotteistaan ja vahvoista brändeistään. Yritys on perustettu Pietarsaaressa vuonna 1951. Konsernilla on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa, suurimmat toimipaikat Suomessa ovat Pietarsaaressa ja Keravalla. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme Suomessa ovat Herra Snellman, Kokkikartano, Mr. Panini, Snellman Pro ja MUSH. Snellman työllistää noin 1850 henkilöä.