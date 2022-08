SNOOP DOGGIN SYYSKUINEN SUOMEN KONSERTTI SIIRTYY

Snopp Dogg on tiedottanut aiemmin peruvansa tälle vuodelle suunnitellut Yhdysvaltojen ulkopuoliset esiintymiset.

“Keskustelemme parhaillaan korvaavasta päivämäärästä Snoop Doggin organisaation kanssa, ja tiedotamme siitä niin pian kuin mahdollista”, All Things Liven markkinointijohtaja Jyri Heikkinen kertoo.

Konsertin järjestäjä All Things Live on odottanut asiaan artistin organisaation virallista lausuntoa.

“Odotamme aina virallista lausuntoa esiintymisen siirtymisestä artistin organisaatiolta. Tämä on yleinen toimintatapamme tällaisissa tilanteissa. Heti, kun saadaan heiltä virallinen tieto, me voimme tiedottaa asiasta. Pelkän somepostauksen perusteella meillä ei ole mahdollista tiedottaa esiintymisen siirtymisestä”, sanoo Jyri Heikkinen.

Hiphop-legenda Snoop Dogg on ollut yksi maailman menestyneimmistä rap-artisteista aina uransa alkuajoista alkaen. Hänen albumeitaan on myyty maailmanlaajuisesti yli 35 miljoonaa kappaletta. Artisti on esiintynyt Suomessa viimeksi vuonna 2014. Snoop Doggin konsertti on osa Weekend Festivalin 10-vuotisjuhlavuotta.

Loppuunmyydyn konsertin ostetut liput tulevat käymään sellaisenaan uutena konserttipäivänä. Liput jo ostaneille tarjotaan myös mahdollisuus palauttaa liput lippuja myyneeseen lippukauppaan, Ticketmasteriin. Palautetut liput avautuvat myyntiin myöhemmin, uuden konserttipäivän julkaisun yhteydessä.

Lisätietoja:

wknd.fi

Median yhteyshenkilö:

Manna Fransas

+358503504139

manna.fransas@n2.fi