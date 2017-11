Snowpandat Huá Bào ja Jín Bàobào saapuvat Ähtäriin alkuvuonna

Ähtäri Zoohon muuttavat Snowpandat Huá Bào ja Jín Bàobào ovat kotoisin Sichuanin provinssista Kiinasta.

Neljävuotias urospanda Huá Bào on syntynyt 10. heinäkuuta 2013 Bifengxian pandakeskuksessa.

- Huá Bào on utelias ja eläväinen panda, jonka ruokahalu on kohdillaan, luonnehtii isopandat Kiinassa tavannut Ähtäri Zoon pandahoitaja Anna Palmroth.

Naaraspanda Jín Bàobào on kolmevuotias. Se on syntynyt 20. syyskuuta 2014 Dujiangyan pandakeskuksessa, jossa molemmat pandat nyt asuvat.

- Jín Bàobào on hyvin kaunis panda. Se on selvästi varovaisempi ja ujompi kuin Huá Bào. Yhdessä ne ovat hauska pari. Jín Bàobàolla on hauskoja piirteitä, sillä se tahtoo esimerkiksi nousta puuhun aterioimaan. Pandat tekevät näin vain luonnossa, eivät tarhaoloissa.

Suomen ilmasto-olosuhteet vastaavat olosuhteita pandojen kotivuorilla Kiinassa. Suomessa pandoille on tarjolla luminen ja kylmä talvi, joka taittaa kevääseen. Tämä on yksi keskeinen syy sille, miksi Kiinan panda-asiantuntijat halusivat sijoittaa pandat juuri Ähtäriin ja Suomeen. Pandan luontainen mustavalkoinen värityskin juontaa juurensa siitä, että se on toimiva suojaväri lumisessa vuoristossa. Ähtäri tarjoaa pandoille niille mieluisat lajityypilliset olosuhteet toivottavasti mahdollistaen luonnonmukaisen lisääntymisen. Tähän perustuu myös Ähtärin Snowpanda-brändi.

Ähtäri Zoon Snowpandatalon käyttöönottotarkastus on tänään 30.11. ja Ähtäri on valmis vastaanottamaan Snowpandat. Kiinan metsähallinnon pandakeskuksen huippuasiantuntijat ovat tarkastaneet Ähtärin Snowpandatalon marraskuussa ja ovat todenneet rakennuksen ja ulkotarhat parhaiten toteutetuiksi Kiinan ulkopuolella.

Snowpandatalon liput ovat nyt myynnissä

Ähtärin lipunmyyntikumppanina toimii Lippu.fi ja lipunmyynti Snowpandataloon on alkanut. Ennakkoon ostettuna liput Ähtäri Zoohon ja Snowpandataloon maksavat 16-36€.

Snowpandatalossa saa vierailla kerrallaan vain rajallinen määrä ihmisiä, joten Lippu.fi ottaa käyttöön niin sanotut aikaikkunat, joiden avulla kävijät voivat ostaa pääsyn Snowpandataloon tietylle päivälle ja kellonajalle.

- Me Lippu.fissä olemme todella innoissamme Ähtäri Zoon uudesta Pandatalosta, joka on aivan ainutlaatuinen kohde Suomessa ja uudenlainen lipunmyyntikumppani meille. Aikaikkunoiden avulla varmistetaan, että kaikki mahtuvat sisään ja pääsevät tervehtimään pandoja myös suosituimpina aikoina, kertoo Lippupiste Oy:n toimitusjohtaja Ari Palhamo.

Markkinointiosakeyhtiö i2 on Ähtärin kumppani

Markkinointiosakeyhtiö i2 on Ähtäri Zoon kumppanina vahvasti mukana, kun eläinpuisto valmistautuu pandojen saapumiseen. i2 vastaa Ähtäri Zoon yhteistyökumppanuuksien rakentamisesta ja markkinointiviestinnästä. Myös Ähtäri Zoon uusi visuaalinen ilme logoineen on i2:n käsialaa ja sen suunnittelusta on vastannut AD Suvi Tuukkanen.