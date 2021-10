Societas pro Fauna et Flora Fennica 200 vuotta!

Lähes kaikki seuran kokoelmat tuhoutuivat Turun palossa vuonna 1827. Vain professori Sahlbergin kasvikokoelma säästyi. Palon jälkeen Societas muutti yliopiston mukana Helsinkiin. Toiminta on aina ollut vahvasti sidoksissa yliopistoihin ja niiden luonnontieteellisiin kokoelmiin. Seuran sekä yliopiston eläin- ja kasvitieteelliset kokoelmat yhdistettiin 1850-luvulla, ja ovat nykyisen Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmien alku.

Helsingissä Seuraa johti muun muassa tunnettu oululaissyntyinen professori William Nylander. Toiminnan painopiste laajeni kokoelmista eläin- ja kasvitieteellisen tutkimuksen edistämiseen koko Suomessa. Tutkimusrahoitus on edelleen Seuran merkittävintä toimintaa. Hallituksen puheenjohtaja Mikael von Numers täydentää, että ”Tutkimusrahoitus on lisäksi sisältänyt rahoitusta tieteellisiin tutkimusmatkoihin Suomessa ja sen lähialueilla. Monet merkittävät tieteelliset kasvi- ja eläintieteen tutkimustulokset on esitelty ensin seuran kokouksissa. Seura on kaksikielinen. Nykyisin apurahoja myönnetään pääasiassa maisterin- tai tohtorintutkielmiin, jotka lisäävät tietoamme Suomen eläimistöstä ja kasvistosta.”

Seura aloitti jo vuonna 1848 julkaisutoiminnan, jolla oli aina 1930-luvulle asti keskeinen merkitys Suomen eläimistön ja kasviston tuntemuksen lisäämisessä. Societas julkaisi useita eri tieteellisiä sarjoja, ja yhdistyksen sarjan painettujen sivujen kokonaismäärä voidaan laskea kymmenissätuhansissa.

Nykyisin Seura julkaisee tieteellistä sarjaa ”Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica”. Päätoimittaja ja hallituksen jäsen Henry Väre sanoo: ”Kuluneen 200 vuoden aikana sisältö ja muoto ovat muuttuneet paljon. Artikkelit julkaistaan nykyisin englanninkielisinä, täysin sähköisinä, ja ne ovat vapaasti kaikkien luettavina! Tässä Seura on toiminut edelläkävijänä Suomessa.”

Vuodesta 1964 Seura on yhdessä Ahvenanmaan lääninhallituksen kanssa ylläpitänyt Nåtön biologista asemaa ja siihen liittyvää luonnonsuojelualuetta luonnonkauniissa Lemlandissa Ahvenanmaalla. Toimintaan kuuluu myös vuosi- ja kuukausikokouksia sekä symposiumeja ja retkiä. Seura myöntää vuosittain kymmeniä apurahoja maisterin tutkintoa ja väitöskirjaa tekeville opiskelijoille. Seura on opiskelijoille yksi tärkeimmistä luonnontieteen alan tutkimuksen rahoittajista.

Seurassa on nykyisin noin 1100 jäsentä. He ovat pääasiassa biologeja, sekä ammattibiologeja että harrastajia. Seuraan on kuulunut suuri joukko tunnettuja suomalaisia kuten Johan Vilhelm Snellman, Uno Cygnaeus, Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius sekä Nobel-palkinnon saajat Artturi Ilmari Virtanen ja Ragnar Granit.

Juhlavuoden kunniaksi Seura järjestää yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa varainkeruukampanjan, jonka tarkoituksena on ostaa ja suojella vanhaa metsää Etelä-Suomessa (https://luonnonperintosaatio.fi/kampanjat/sfffn-juhlavuoden-kerays/).

Societas juhlii 200-vuotispäiväänsä 5. marraskuuta ja järjestää seminaarin, jota yleisö voi seurata etänä. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Societas_pro_Fauna_et_Flora_200-DIGI