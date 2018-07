Sofi Oksanen ehdolla The New Academy Prize in Literature -palkinnon saajaksi ainoana suomalaisena

Suomen menestynein nykykirjailija, Sofi Oksanen, on ehdolla uuden, The New Academy Prize in Literature -palkinnon saajaksi ainoana suomalaisena kirjailijana.

Palkintoa on kutsuttu myös vaihtoehtoiseksi kirjallisuuden Nobel-palkinnoksi, ja se perustettiin vastineeksi Ruotsin akatemian kriisille.

Ruotsin akatemia ilmoitti toukokuussa, että kirjallisuuden Nobel-palkintoa ei jaeta vuonna 2018 akatemian kriisin vuoksi. Palkinto on edellisen kerran jäänyt jakamatta toisen maailmansodan aikaan.

Uusi palkinto jaetaan Den Nya Akademien mukaan kaunokirjalliselle kirjailijalle, jonka teokset vievät lukijan mukanaan ihmiskunnan tarinaan.

Ruotsalaiset kirjastovirkailijat ovat Den Nya Akademien pyynnöstä valinneet palkinnon longlistille yhteensä 47 kirjailijaa ympäri maailman. Oksasen lisäksi listalle on nostettu muun muassa Margaret Atwood, Camilla Läckberg, J. K. Rowling ja Arundhati Roy.

Yleisö voi äänestää longlistiltä omaa voittajasuosikkiaan, ja tämän perusteella valitaan jatkoon kolme voittajaehdokasta. Yleisöäänestyksen lisäksi Ruotsin kirjastovirkailijat valitsevat yhden voittajaehdokkaan. Kansainvälinen yleisöäänestys on avoinna 10.7.–14.8.

Den Nya Akademien mukaan palkinto perustettiin, jotta kansainvälinen kirjallisuuspalkinto ei jäisi jakamatta vuonna 2018. Tämän lisäksi he haluavat palkinnolla muistuttaa, että kirjallisuuden pitäisi nojata demokratiaan, avoimuuteen, empatiaan ja kunnioitukseen.

Palkinnon voittaja julkistetaan 14. syyskuuta, ja se myönnetään voittajalle 10. joulukuuta.

Den Nya Akademien on voittoa tavoittelematon, poliittisesti, uskonnollisesti ja taloudellisesti sitoutumaton järjestö. Akatemia toimii siihen saakka, kunnes The New Academy Prize in Literature -palkinto on jaettu. Palkinto jaetaan tämänhetkisten tietojen mukaan vain kerran.

Lisätiedot:

https://www.dennyaakademien.com/

http://www.svenskaakademien.se/en/press/the-swedish-academy-postpones-the-2018-nobel-prize-in-literature

http://www.sofioksanen.fi/tietoa/biografia/