Sofi Oksaselle kolme palkintoa eurooppalaisen sananvapauden puolustamisesta

VUODESTA 2011 asti jaettu Usedomin kirjallisuuspalkinto myönnetään vuosittain henkilöille, jotka ovat vahvasti sitoutuneita eurooppalaiseen vuoropuheluun ja edistävät sekä ilmaisunvapautta että kirjallista perinnettä Euroopassa. Tuomariston mukaan Sofi Oksanen kuvaa teoksissaan Suomen ja Viron historiaa hyvin samaistuttavasti koko eurooppalaisessa kontekstissa. Tuomaristo huomauttaa, että se mitä Virolle tapahtui neuvostovallan alla, vaikuttaa edelleen koko Eurooppaan, ja tuomalla sekä näitä historian kokemuksia julki kirjallisuudessaan että ottamalla kantaa Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan Oksanen haastaa ihmiset pohtimaan vakavasti omia asenteitaan ja arvojaan. Usedomin kirjallisuuspalkinnon arvo on 5 000 euroa. Palkintojenjakotilaisuus järjestetään Usedomin kirjallisuusfestivaalilla 6. toukokuuta.

RUOTSALAISKIRJAILIJA Vilhelm Mobergin mukaan nimetty kirjallisuusseura myöntää Oksaselle 30 000 kruunun (n. 3 000 euroa) palkinnon hänen romaaneistaan, näytelmistään ja muista teoksista, "jotka ilmentävät samaa oikeudenmukaisuuden ja vapaudenkaipuun kokemusta kuin Vilhelm Moberg". Palkintoraadin perusteluissa todetaan Oksasen kuvaavan oivaltavasti ja läpitunkevasti Viron kansan kärsimyksiä puoli vuosisataa kestäneen neuvostovallan alla. Palkintoraadin mukaan Oksasen teokset ovat "ajattomia, universaaleja ja koskettavat kaikkia kansallisuuksia". Vilhelm Moberg -seuran palkinto jaetaan Ruotsissa 19. elokuuta.

VIRON ULKOMINISTERIÖ on myöntänyt Oksaselle II luokan ansioristin hänen merkittävästä panoksestaan Viron historian esille tuomisessa ja Viron historian tunnetuksi tekemisessä maailmalla. Oksanen vastaanotti kunniamerkin helmikuussa.

SOFI OKSANEN on Suomen menestynein ja kansainvälisesti tunnetuin nykykirjailija. Hän on saanut 24 kirjallisuuspalkintoa, muun muassa Finlandian ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. Hänen teoksiaan on käännetty yli 50 kielialueelle ja myyty maailmanlaajuisesti miljoonia kappaleita.

Palkinnot:

Estonia Foreign Ministry’s Cross of Merit, Second Class (2023)

Usedom Literary Prize (2023)

Keskisuomalaisen Osakunnan kunniamerkki (2022)

Suomen ukrainalaiset -yhdistyksen kunniamerkki (2021)

Ranskan Arts et Lettres -ritarikunnan kunniamerkki (2018)

Salernon Libro d’Europa -palkinto (2015)

Budapestin Suurpalkinto (2013)

Ruotsin Akatemian pohjoismainen kirjallisuuspalkinto (2013)

Pro Finlandia (2012)

Le prix du choix des Libraires du Livre de Poche (2012)

Maarjamaa Ristin 4. luokan kunniamerkki (2010)

The FNAC -palkinto (Le Prix du roman Fnac) (2010)

Prix Femina Ètranger (2010)

Pohjoismaiden Neuvoston kirjallisuuspalkinto (2010)

The European Book Prize (2010)

A Barnes & Noble Summer 2010 Discover title (2010)

An Indie Next List Notable selection (2010)

Runeberg-palkinto (2009)

Kalevi Jäntti -palkinto (2008)

Varjo-Finlandia (2008)

Suuren Suomalaisen Kirjakerhon palkinto (2008)

Finlandia-palkinto (2008)

Varjo-Runeberg-palkinto (2008)

Mika Waltari -palkinto (2008)