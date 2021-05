Sofi Oksasen Koirapuisto kerää ylistäviä arvioita maailmalla

Like julkaisee ohjaajanero Quentin Tarantinon esikoisromaanin kesäkuussa 15.3.2021 09:05:00 EET | Tiedote

Quentin Tarantinon odotettu esikoisromaani Once Upon a Time in Hollywood julkaistaan 29. kesäkuuta. Like julkaisee teoksen samaan aikaan alkupainoksen kanssa.