Sofi Oksasen Kun kyyhkyset katosivat -näytelmä ilmestyy Iranissa persiaksi ensimmäisenä suomalaisena näytelmänä

Sofi Oksasen Kun kyyhkyset katosivat -näytelmä julkaistaan kirjana persiaksi Iranissa Teheranin kansainvälisillä kirjamessuilla 24.4.2019. Näytelmä on ensimmäinen suomalainen persiaksi käännetty näytelmä. Käännöstyön on tehnyt kääntäjä ja ohjaaja Mohsen Abolhassani ja sen julkaisee Bidgol Publishing, joka tunnetaan Iranissa erityisesti näytelmäkirjojen kustantamona. Sofi Oksanen on kirjoittanut kirjaan esipuheen ja näytelmästä on jo järjestetty Iranissa lukudraamatapahtuma, jossa näyttelijät lukivat teoksen yleisön edessä.

- Iranissa on tapana julkaista näytelmät ensin kirjoina ja vasta sen jälkeen teatterit alkavat miettiä, sopisiko näytelmä heidän ohjelmistoonsa. Näytelmien kustantaminen on siis merkittävä kustannusala. Näin toimitaan, koska julkaistu näytelmä on jo läpäissyt sensuurin ja se on tae siitä, että näytelmän esitykseen voi alkaa panostaa, Sofi Oksanen kertoo.

- Seuraavaksi siis odottelemme näytelmän esitystä teatterissa.

Abolhassani on työskennellyt käännöksen parissa viisi vuotta, ja käynyt teoksen vuoksi myös Suomessa ja Virossa tutustumassa maiden kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin.

- Käytin työssäni apuna näytelmän englanninkielistä käännöstä, mutta se ei antanut minulle kaikkea tarvitsemaani tietoa tarinan äänensävyistä ja hahmoista. Seuraavaksi luin englanninkielisen version itse romaanista ja se auttoi minua paljon. Halusin kuitenkin tuntea suomen kielen paremmin ja erityisesti kirjailijan kielen, joten luin artikkeleita ja kritiikkejä ja keskustelin suomalaisten kirjailijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Vierailin niin Virossa kuin Suomessa ja merenrantamökillä sain kuunnella Kalevalaa suomeksi, kun ystäväni luki sitä minulle ääneen, kääntäjä kertoo.

Mohsen Abolhassani painottaa käännöskirjallisuuden roolia kieli- ja maarajat ylittävänä samastumisen kokemuksena. Hänestä Kun kyyhkyset katosivat on hyvin humaani tarina, joka voi koskettaa ketä tahansa, missä päin maailmaa tahansa. Lisäksi myös maiden historiassa on yhtymäkohtia Iraniin.

- Vaikka Iran julistautui neutraaliksi alueeksi toisessa maailmansodassa, Neuvostoliitto ja Iso-Britannia olivat kuitenkin maassa läsnä. Iranilaiset tuntevat Neuvostoliittoon ja Hitlerin Saksaan liittyvän sotahistorian pääpiirteittäin, mutta esimerkiksi Baltian maista meillä ei ole ollut juurikaan tietoa. Kääntämällä Kun kyyhkyset katosivat -näytelmän halusin laajentaa iranilaista geotietoisuuden karttaa. Sofi Oksanen käyttää näytelmän esipuheessaan sanaa suomettuminen. Kun iranilainen lukija tutustuu termiin ensimmäistä kertaa, hän varmasti oivaltaa jotain uutta. Venäjä vaikuttaa myös Iranissa edelleen monin tavoin.