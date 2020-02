Sofi Oksasen menestysromaani kääntyy elokuvaksi

Kun kyyhkyset katosivat -romaaniin perustuvan elokuvan tuottaa Antti J. Jokisen yhtiö Cinematic Inc. Elokuva on jo kolmas Oksasen romaaneista tekeillä oleva filmatisointi.

Pohjoismaiden johtava elokuvalevitys- ja tuotantoyhtiö SF Studios ja Antti J. Jokisen perustama Cinematic Inc. laajentavat yhteistyösopimustaan. Yhtiöiden tavoitteena on viedä merkittäviä suomalaisia tarinoita kansaiväliselle yleisölle. Yksi näistä tarinoista on Sofi Oksasen menestysromaaniin perustuva Kun kyyhkyset katosivat. Vuonna 2012 ilmestynyt teos oli kansainvälinen arvostelumenestys ja ilmestymisvuonnaan Suomen myydyin romaani. Sen oikeudet on myyty yli 20 kielialueelle.

Kun kyyhkyset katosivat on Sofi Oksasen neljäs romaani. Se kertoo ihmisten valinnoista, uskollisuudesta ja uskottomuudesta, sekä miehityksestä, vastarinnasta ja yhteistyöstä Virossa toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen, kun Euroopan rajat ja valtarakenteet muuttuivat dramaattisesti. Romaanissa liikutaan terrorin ja rauhan vuosissa 1930-luvulta 1960-luvulle. Romaani on Sofi Oksasen Viron lähihistoriaa ja Euroopan kahtiajakoa käsittelevään sarjan kolmas osa. Edelliset osat ovat Stalinin lehmät ja Finlandia-voittaja Puhdistus.

Kun kyyhkyset katosivat -elokuvan tekijät ovat tehneet jo aiemmin yhteistyötä Sofi Oksasen kanssa. Elokuvan tuottaja Antti J. Jokinen ohjasi elokuvan Puhdistus, joka perustuu Oksasen romaaniin. Kun kyyhkyset katosivat -elokuvan käsikirjoittaa Marko Leino, joka käsikirjoitti yhdessä Jokisen kanssa myös Puhdistus-elokuvan.

Puhdistus oli elokuvanakin yleisö- ja arvostelumenestys. Se voitti peräti kuusi Jussi-palkintoa, ja mm. Helsingin Sanomat kuvasi sitä "täysiveriseksi romaanifilmatisoinniksi" ja "suurelle yleisölle tarkoitetuksi historialliseksi kertomukseksi". Elokuva myytiin useisiin kymmeniin maihin.

Myös Oksasen romaanista Baby Jane on tehty elokuva. Sen ohjasi palkittu dokumentaristi Katja Gauriloff.

Kun kyyhkyset katosivat -elokuvan ohjaaja julkistetaan myöhemmin tänä vuonna.

