Sofi Oksasen Stalinin lehmät -romaanista kuvataan tv-sarja

Sofi Oksasen esikoisromaani Stalinin lehmät kuvataan 6-osaiseksi tv-sarjaksi. Sarjan käsikirjoittavat Aino Kivi ja Andra Teede. Kyseessä on ensimmäinen Oksasen kirjaan perustuva tv-sarja.

Tuffi Films on ostanut oikeudet Sofi Oksasen kansainväliseen menestysromaaniin Stalinin lehmät. Romaani kuvaa kolmen naisen elämää, Viron lähihistoriaa ja idän ja lännen kahtiajakoa isoäidin, äidin ja tyttären näkökulmista. Lisäksi se on tarina elämää hallitsevasta syömishäiriöstä, häpeän ja arvottomuuden tunteiden voimasta ja naiseuden mahdottomuudesta.

Kyseessä on ensimmäinen Oksasen kirjaan perustuva tv-sarja. Hänen romaaneistaan on aiemmin tehty elokuvat Puhdistus ja Baby Jane. Kun kyyhkyset katosivat -romaanin elokuvaoikeudet on myyty ja elokuva on kehittelyvaiheessa.

6-osaisen tv-sarjan käsikirjoittajiksi on valittu teatteriohjaaja Aino Kivi, joka on aiemmin mm. dramatisoinut Stalinin lehmät Joensuun Kaupunginteatteriin, sekä runoilija, näytelmäkirjailija ja käsikirjoittaja Andra Teede, joka on käsikirjoittanut mm. suosittua virolaista Õnne 13 -tv-sarjaa.

– Kun näin Joensuun kaupunginteatterissa Aino Kiven dramatisoiman Stalinin lehmät, olin äimistynyt Kiven lahjoista, joten olen innoissani siitä, että hän on mukana romaanin saattamisessa tv-sarjaksi, iloitsee Sofi Oksanen.

– Matkani Stalinin lehmien kyydissä alkoi jo vuonna 2018 ja olen kiitollinen, että saan yhä jatkaa sitä. Romaani on merkittävä, ja se tuntuu nyt jopa ajankohtaisemmalta kuin julkaisuhetkellään, pohtii Aino Kivi.

– Sofi Oksasen romaani on upea, ja Tuffi Filmsin tavoitteena on tuottaa kunnianhimoinen ja myös hauska sarja tästä monella tavalla kipeästä tarinasta, kommentoivat tuottajat Venla Hellstedt ja Elli Toivoniemi.

Sarjan ohjaajasta ja näyttelijöistä tiedotetaan myöhemmin.

Tuffi Films on Elli Toivoniemen, Venla Hellstedtin, Kirsikka Saaren, Jenni Toivoniemen ja Selma Vilhusen omistama ja luotsaama, vuonna 2010 perustettu tuotantoyhtiö- ja levitysyhtiö. Tuffi Filmsin elokuvat ovat saaneet tunnustusta kansainvälisesti merkittävillä festivaaleilla kuten Sundancessa, Berlinalessa, Locarnossa, Hot Docs -festivaaleilla, Clermont-Ferrandissa sekä Yhdysvaltain elokuva-akatemian Oscar-gaalassa.