Sofi Oksasen uuden Koirapuisto-romaanin oikeudet myyty jo lukuisille kielialueille

Sofi Oksasen uutuusromaanin Koirapuiston tärkeimmät kansainväliset kielialueet myytiin vain pari päivää teoksen julkaisun jälkeen.

Sofi Oksasen Koirapuiston ensimmäiset kansainväliset oikeudet on myyty. Suomen lisäksi romaanin oikeudet on ostettu jo 16 maahan: Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Liettuaan, Kroatiaan, Tsekkiin, Ranskaan, Saksaan, Unkariin, Alankomaihin, Puolaan, Romaniaan, Espanjaan ja Yhdysvaltoihin.

– Sofi Oksanen maailmanluokan kirjailija, ja sekä lukijat että kirjallisuusala ovat odottaneet Koirapuistoa (engl. The Dog Park) malttamattomina, kommentoi Oksasen kansainvälisistä oikeuksista vastaavan agentuurin Salomonsson Agencyn Tor Jonasson.

– Se, että näin moni kansainvälinen kustantaja hankki oikeudet Koirapuistoon vain pari päivää romaanin julkaisun jälkeen, osoittaa Oksasen merkityksen ja aseman kirja-alalla.

Koirapuisto on Sofi Oksasen kuudes romaani. Se ilmestyi syyskuun 20. päivänä ja nousi heti ilmestymiskuukautensa myydyimmäksi kotimaiseksi romaaniksi. Julmasta hedelmöitysbisneksestä kertova teos ottaa kantaa naisen itsemääräämisoikeuteen omasta kehostaan, ja sitä on verrattu muun muassa Margaret Atwoodin Orjattaresi-klassikkoteokseen (The Handmaid's Tale).

Sofi Oksanen on Suomen kansainvälisesti menestynein nykykirjailija. Hän on saanut 20 kirjallisuuspalkintoa, hänen teoksiaan on käännetty yli 50 kielialueelle ja myyty maailmanlaajuisesti miljoonia kappaleita.

Sofi Oksanen esiintyy tulevana viikonloppuna Helsingin Kirjamessuilla torstaina, perjantaina ja lauantaina.

