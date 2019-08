Sofi Oksasen uutuuskirja ennakkomyyntiin tänään

Ennakkotilaajat saavat Oksasen signeeraaman erikoiskappaleen postitse kirjan ilmestymispäivänä 20. syyskuuta.

Sofi Oksasen uuden Koirapuisto-romaanin ennakkomyynti alkaa tänään. Kirja on tilattavissa Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupasta ja Adlibriksesta. Ennakkotilaus päättyy 10.9.

Koirapuiston voi tilata ennakkoon myös äänikirjana Elisa Kirja -palvelusta. Äänikirja ilmestyy 21. lokakuuta. Lisäksi Elisa Kirja tarjoaa ennakkotilausmahdollisuuden Oksasen aiempiin menestysromaaneihin Baby Jane ja Stalinin lehmät, jotka ilmestyvät äänikirjoina 19.9.

Sofi Oksanen on Suomen kansainvälisesti tunnetuin nykykirjailija. Hän on saanut 20 kirjallisuuspalkintoa, mm. Finlandian ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. Hänen teoksiaan on käännetty yli 50 kielialueelle ja myyty maailmanlaajuisesti miljoonia kappaleita.

Koirapuisto on Oksasen kuudes romaani. Suomeen ja Ukrainaan sijoittuva psykologinen trilleri nostaa esiin lapsettomuushoitoihin liittyvän julman bisneksen. ​Romaani ilmestyy 20.9.2019.

www.koirapuistokirja.fi

www.sofioksanen.fi

https://www.facebook.com/sofioksanen/

Tiedustelut: Jenni Heiti, jenni.heiti@like.fi, 044-3585 060