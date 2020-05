Sohvan valinta – Top 5 vinkkiä

Sohva on usein kodin keskipiste, joten sen valintaan kannattaa käyttää hieman aikaa. Mitä sohvaa valittaessa kannattaa huomioida? Lue top 5 vinkkimme!

Sohva on olohuoneen ja usein koko kodin keskipiste. Sohvalla rentoudutaan sekä kokoonnnutaan viettämään aikaa perheen ja ystävien kanssa. Sohvan osto on yksi kodin isoimmista kalustehankinnoista! Mitä sohvaa valitessa kannattaa siis huomioida? Entä millainen sohva sopii lapsiperheelle ja minkälainen puolestaan lemmikkikotiin? Selvitä lukemalla top 5 vinkkiämme sohvan valintaan!

1. Pohdi sohvan käyttötavat ja tila

Sohvaa valitessa on aluksi tärkeää pohtia kaikki sen käyttötarkoitukset. Montako sohvalle tulisi mahtua istumaan? Onko sohvan tarkoitus olla leppoisa löhöilypaikka tv:n äärellä vai mieluummin seurustelupaikka vieraiden kanssa? Tarvitaanko yövieraiden majoittamiseen vuodesohva?

Sohvan leveä istuinosa takaa rennon oleilun. Puolestaan istuinsyvyydeltään kapeammassa sohvassa istumisasento on ryhdikkäämpi. Tai valitse sekä rento oleilu, että ryhdikäs istuminen monikäyttöisellä Recliner mekanismisohvalla. Mekanismisohvassa saat jalkarahin näppärästi esiin sekä voit säädellä selkänojan kaltevuutta jopa makuuasentoon, mutta myös ryhdikkäästi istuminen onnistuu.

Lisäksi sopivan korkealta sohvalta on helppo nousta. Sohvan jalan korkeudella voidaan myös helpottaa siivoamista, kuten sohvan alta imurointia. Isoon olohuoneeseen ja suuremmalle perheelle sopii esimerkiksi tilava kulmasohva tai divaanisohva. Pienempään tilaan puolestaan suoran mallinen kolmen istuttava sohva on mainio. Mittaa sohvan tuleva paikka kotona, sillä se on tietenkin varmin tapa löytää tilaan juuri oikean kokoinen. Huomioi myös se, miten sohva sulautuu muuhun sisustukseen esimerkiksi väriltään!

2. Mieti sohvan runko- ja verhoilumateriaali

Laadukkaan sohvan tunnistaa runko- ja verhoilumateriaaleista. On hyvä tarkastaa, onko runkomateriaalina kestävä puu, kalustelevy vai jokin muu, esimerkiksi viime vuosina suosioon noussut rottinki. Verhoilumateriaaleista vaihtoehtoina ovat nahka, keinonahka ja kangas. On tärkeää valita materiaaliksi sellainen, joka sopii elämäntapoihisi.

Keinonahka- ja nahkasohva

Nahkasohva on yleensä arvokas, mutta laadukas nahka kestää pitkään -jopa vuosikymmeniä. Nahka- ja keinonahkasohvat ovat helppoja pitää puhtaana. Nykyiset keinonahkat ovat myös kestäviä. Nahka- tai keinonahkasohvat eivät kerää pölyä.

Kangassohva

Materiaaleista villa kestää kulutusta, hylkii likaa ja puhdistuu tuulettaessa. Pellava ja puuvilla ovat kauniita sekä miellyttävän tuntuisia. Myös sametti on noussut jälleen suureen suosioon sohvien verhoilumateriaalina. Tekokuidut puolestaan ovat kestäviä ja helppoja pitää puhtaana. Kangassohvaa valitessa on tärkeää tsekata muutamat luvut! Ensimmäisenä hankauksen kestosta kertova Martindale arvo. Yli 25 000 kierroksen Martindale-arvo riittää tavalliseen päivittäiskäyttöön kodeissa. Pilling luku (1-5) puolestaan kertoo kankaan nyppyyntymisestä. Mitä korkeampi luku, sen vähemmän kangas nyppyyntyy. Lisäksi mitä tiiviimpi ja painavampi verhoilukangas, sitä vähemmän se venyy ajan myötä.

Sohvan hoitoaineet – suojaus ja puhdistus

Valitse verhoilumateriaalille sopiva sohvan hoitoaine ja suojaa sohvasi. Näin pidennät sohvan käyttöikää entisestään. Lisäksi oikein suojattuna sohva hylkii sekä likaa että nesteitä ja ne on helppoa pyyhkäistä pois. Siivouskaapissa on myös hyvä olla puhdistusaineita, joilla putsaat sohvastasi hieman hankalammatkin liat heti vahingon sattuessa!

3. Tutki tyynyt

Sohvaa valitessa on myös hyvä tutkia tyynyt. Onko tyynyjen päälliset kiinteäverhoilut vai irroitettavat? Ovatko tyynyt ympäriverhoiltu? Jos ovat, niitä voidaan käyttää molemminpuolin. Lisäksi kannattaa varmistaa, onko tyynyjen päälliset irrotettavissa ja pestävissä. Näin ollen voit helpottaa sohvan puhtaanapitoa!

4. Sopiva sohva lapsiperheeseen

Lapsiperheessä läikkyy helposti ja elämää riittää. Sohvan puhtaanapidon helppous on siis tärkeää. Tässä tiivistettynä huomioitavia seikkoja lapsiperheen sohvan valintaan:

Keinonahka- ja nahkasohvia on helppo puhdistaa.

Kangassohva, joka on käsitelty suojausaineella hylkii likaa.

Tyynyjen irrotettavat päälliset helpottavat puhtaanapitoa.

5. Sohva lemmikkikotiin

Huomioi puolestaan nämä, kun valitset sohvaa lemmikkiperheeseen: