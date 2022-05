SOK:n hallintoneuvosto 2022 valittu: Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Hämeenmaan hallintoneuvoston puheenjohtaja Jarkko Rautaoja

Rautaojalla takanaan pitkä ura Hämeenmaan hallintoneuvostossa

Jarkko Rautaoja on toiminut Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2008 alkaen, ja toimi sen varapuheenjohtajana vuosina 2014-2017. Rautaoja vaikutti Hämeenmaan hallituksessa vuosina 2018-2019 ja vuoden 2020 alusta alkaen hän on ollut Hämeenmaan hallintoneuvoston puheenjohtaja. SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2017 alkaen. Heinolalainen Rautaoja on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

