SOL laajenee yritysostolla Ruotsissa

SOL-konserniin kuuluva Solreneriet AB on ostanut Ruotsissa toimivan kiinteistö- ja toimitilapalveluita tarjoavan DS Facility Managementin osakekannan. Kauppa on osa strategian mukaista laajenemista ja palveluiden kattavuuden parantamista. Yrityskaupalla SOL vahvistaa siivous-, kiinteistö- ja toimitilapalveluiden tarjontaa Ruotsissa.

Tina Wessman Hellstadius jatkaa yhtiön toimitusjohtajana, ja DSFM:n omistaja ja perustaja David Ståhl siirtyy varatoimitusjohtajaksi ja kaupalliseksi johtajaksi. Yrityskaupan yhteydessä Solrenerietin nimi muuttuu SOL Facility Services AB:ksi.

SOL:lla on laaja kokemus laivojen, lentokoneiden, julkisen liikenteen ja prosessiteollisuuden siivouksesta sekä erilaisten pintojen mainosasennuksista ja folioinneista. Viime aikoina myös toimisto- ja hotellisiivous on kasvanut merkittäväksi osaksi liiketoimintaa Ruotsissa.

– Yrityskaupan myötä voimme jatkossa tarjota asiakkaille entistä kattavammin siivous- toimitila- ja kiinteistöpalveluita. Täydennämme ja vahvistamme toisiamme hyvällä tavalla. Kauppa mahdollistaa myös toimintamme laajenemisen Ruotsissa, iloitsee SOL Facility Service:in toimitusjohtaja Tina Wessman.

DSFM on perustettu 2012 ja kasvu on ollut voimakasta koko sen olemassaolon ajan. Yrityksen vahvaa osaamista ovat erilaisten toimitila- ja kiinteistöpalveluiden tarjoaminen. SOL Facility Services -yrityksen uusi varatoimitusjohtaja ja kaupallinen johtaja David Ståhl on erittäin tyytyväinen, että kehitykselle löytyi laadukas ja osaava jatkaja.

– Yhdessä meillä on mahdollisuus tarjota asiakkaille entistä kattavampia palvelukokonaisuuksia.

DSFM:n työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä SOL Facility Services:lle ja yhdistymisen jälkeen henkilöstömäärä kasvaa 700 henkilöön.

SOL Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja perheyrityksen toinen yrittäjä Juhapekka Joronen on tyytyväinen nyt tehtyyn yrityskauppaan.

– Suurten haasteiden jälkeen meillä on Ruotsissa toimiva organisaatio ja kattava palveluvalikoima. Ruotsin markkinoille on ominaista tiukat marginaalit, mikä edellyttää suurta volyymiä. Nyt meillä on valmius voimakkaaseen kasvuun, toteaa Joronen tyytyväisenä.