SOL työllistää yli 200 ukrainalaista

SOLin tarjoamat työpaikat ovat olleet nopea tapa saada töitä. Ukrainalaiset ovat myös merkittävä työvoima SOLille, sillä esimerkiksi Turun laivasiivouksessa yli 20 prosenttia työntekijöistä on ukrainalaisia.

– SOLilla on pitkä kokemus ja osaaminen monikulttuurisesta rekrytoinnista ja työhön kouluttamisesta. Meille on ollut helppo tulla töihin, sillä kaikissa töissämme ei ole suomen kielen vaatimuksia. Lisäksi meillä on jo entuudestaan paljon ukrainan ja venäjän kielen taitoisia ohjaajia, joten olemme pystyneet perehdyttämään uusia työntekijöitä heidän omalla kotikielellään, sanoo SOL Palveluiden toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Iso osa työntekijöistä on itse hakeutunut SOLille töihin kuultuaan, että työpaikkoja on tarjolla ja työnantaja kouluttaa työhön.

– SOL on tehnyt aktiivista rekrytointiyhteistyötä viranomaisten, Ukraina-yhdistysten ja vastaanottokeskusten kanssa. Myös ihan perinteinen rekrytointikanava eli ”puskaradio” on toiminut hyvänä kanavana. SOLin maine työnantajana on tuonut tulosta ja meille on haluttu tulla töihin. Työ, jota tarjoamme, on erinomainen väylä päästä kiinni ensimmäiseen työpaikkaan ja tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

SOL on monikulttuurinen työyhteisö, joka tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille. SOL Palveluiden työntekijöistä oli vuonna 2021 yli 37 % ulkomaalaistaustaisia.

– Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa. Olemme monen nuoren ja ulkomaalaistaustaisen ensimmäinen työpaikka, eikä kynnys ensimmäisen työpaikan saamiseen saa olla liian korkea. Perheiden yhdistämisen kautta tarjoamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työtä myös perheen naisille ja tytöille.