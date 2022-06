Someri − Jatkosodan saaritaistelu kesti 36 rajua tuntia, päättyen suomalaisten täydelliseen voittoon

Varhain heinäkuun 8. päivän aamuna 1942 Itämeren punalippuinen laivasto aloitti maihinnousun suomalaisten hallussa olleelle strategisesti tärkeälle Somerin linnakesaarelle.

Alivoimaiset suomalaisjoukot puolustivat saarta upottaen lähietäisyydeltä lukuisia Neuvostoliiton aluksia sekä taistelemalla mies miestä vastaan jo maihin päässeitä merijalkaväen joukkoja vastaan. Yön hämärässä alkanut kamppailu paisui aamun valjetessa uusiin mittasuhteisiin. Lopulta Somerista taistelivat saarella olleiden joukkojen lisäksi lähes koko Suomen laivasto tukenaan useita saksalaisaluksia ja Neuvostoliiton Itämeren laivasto kymmenien alusten voimin. Molempien osapuolien ilmavoimat olivat myös paikalla.

Kestettyään 36 rajua tuntia, taistelu päättyi suomalaisten täydelliseen voittoon. Menestyksen avaimia olivat paitsi lannistumaton taistelutahto, myös johtaminen, rohkeat ja häikäilemättömät yksittäistaistelijat ja kaikkien kolmen puolustushaaran yhteistoiminta.

Somerin taistelu on ensimmäisiä, ellei ensimmäinen suomalaisen sotahistorian taistelu, jossa on selvästi nähtävissä nykypäivän menestyksekkäästä sodankäynnistä tutuiksi tulleiden joint- eli yhteisoperaatioiden piirteitä. Sen oppeja eteentyönnetyn tukikohdan puolustamisesta on käsitelty myös ulkomaisissa sotakorkeakouluissa ja hyödynnetty omaa rannikkojääkärikoulutustamme suunniteltaessa.

