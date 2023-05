Somero-Salo linjaston uudeksi liikenteenharjoittajaksi LS-Liikennelinjat Oy

Kirjalansalmen sillan nopeusrajoitus alennetaan 30 km:iin/h 25.5.2023 14:52:26 EEST | Tiedote

Kirjalansalmen silta on jo pitkään ollut huonokuntoinen ja erityisseurannassa. Sillan jatkuvassa kuntoseurannassa on ilmennyt talven ja kevään aikana ajoittain poikkeuksellisia mittaustuloksia. Siltaa on tänään tarkastettu ja sen perusteella on todettu tarve laajemmalle tarkastukselle. Ensiviikolla tehtävien tarkastusten pohjalta määritetään jatkotoimia sillan käytön turvaamiseksi uuden sillan valmistumiseen saakka v. 2025. Ensivaiheessa sillan nopeusrajoitus alennetaan 30 km:iin/h tänään klo 16.