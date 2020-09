SONK lähtee edustajistovaaleihin arvot edellä

Tänä syksynä edustajistovaalit käydään Tampereen ja Helsingin ylioppilaskunnissa sekä kaikissa opiskelijakunnissa. SONK on laatinut valtakunnalliset edustajistovaaliteemat ja ne julkaistiin 18.9.2020 Facebook Livessä. Vaaliteemat ovat rakentuneet sosialidemokraattisten perusarvojen ympärille: tasa-arvo, solidaarisuus ja vapaus. SONK pitää tärkeänä että vaaliteemat edistävät feminismiä sekä antirasismia. Valtakunnallisen vaalikampanjan sloganiksi valikoitui tämän takia “Arvosi edustettuna”.

Päätöksenteossa on aina kyse arvovalinnoista ja SONK haluaa nostaa arvot keskiöön tulevissa vaaleissa. Vaaliteemat rakentuvat kolmen eri aihealueen ympärille: edunvalvonta, yhdenvertaisuus sekä opiskelijan hyvinvointi.

“Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että ylioppilas-ja opiskelijakunnat tekevät aktiivisesti edunvalvontaa erityisesti opiskelijoiden toimeentulon, terveyspalveluiden ja edullisen asumisen puolesta. Ensi vuonna on erityisen tärkeää, että opiskelijoiden ääni kuuluu kuntavaaleissa ja tässä ylioppilas- ja opiskelijakunnat ovat tärkeässä asemassa. Lisäksi ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä korkeakoulujen omassa päätöksenteossa opiskelijoita tulee kuunnella ja osallistaa aktiivisesti myös edarivaalien välillä, jotta ne voivat aidosti edustaa jäseniään.”, Heidi Miettinen toteaa.

Opiskelijayhteisö on yksi opiskelijaelämän kulmakivistä. Se edistää opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä, hyvinvointia ja jaksamista. Jokaisen opiskelijan tulee tuntea itsensä tervetulleeksi, hyväksytyksi, kuulluksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin hän on. Toiminnassa tulee lisäksi huomioida esteettömyys, jotta kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tapahtumiin, toimintaan ja päätöksentekoon.

Opiskelija- ja ylioppilaskuntien tulee toiminnassaan tiedostaa ja huomioida sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuus sekä toteuttaa intersektionaalisen feminismin arvoja purkaen yhteiskunnan sortavia rakenteita. Jokaisen ylioppilas- ja opiskelijakunnan sekä korkeakoulun tulee myös toimia rasismia, homofobiaa ja transfobiaa vastaan.

“Erityisesti korona-aikana kasvaneet haasteet ovat vaikuttaneet opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen, minkä takia niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. YTHS:lle tulee taata riittävät resurssit, jotta se voi vastata kasvaviin tarpeisiin ja jotta ongelmiin pystytään puuttumaan oikea-aikaisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää opiskelijoiden mielenterveyteen ja jaksamiseen. Tässä roolinsa on sekä mielenterveyspalveluilla, korkeakoulujen tukipalveluilla että opiskelijayhteisöllä.” Ville Kurtti painottaa.