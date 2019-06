Sontek Ventures sijoittaa kasvuyritys Book Salon Oy:hyn

Sontek Ventures on tehnyt pääomasijoituksen kasvuyritys Book Salon Oy:hyn. “Sontek Venturesin sijoitus vahvistaa entisestään yhtiön rahoitustilannetta ja mahdollistaa meille seuraavalle askelmalle nousemisen sekä kiihdyttää palvelun skaalaamista niin kotimaassa kuin valituilla markkinoilla Euroopassa.” sanoo Book Salon Oy:n toimitusjohtaja Jonne Castrén. “Book Salon sopii hienosti Sontek Venturesin nopeasti kasvavien yritysten portfolioon. Heidän toteuttama palvelukokonaisuus ja uudenlainen liiketoimintamalli mahdollistaa nopean pääsyn Euroopan 100 miljardin euron hius-, kauneus- ja hyvinvointialan markkinoille. ” sanoo Sontek Venturesin toimitusjohtaja Jouni Salmi. Book Salon on lanseerannut palvelun, joka on suunnattu hius- kauneus- ja hyvinvointialan yrittäjille sekä toteutettu tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. Palvelu pitää sisällään asiakasrekisterin, asiakasviestinnän, ajanvarausjärjestelmän, työvuorojen ja työajanseurannan hallinnoimistyökalun sekä verkkomaksamisen mahdollisuuden. Palvelu on yrittäjille täysin kuukausimaksuton. Palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana kampaajia, hierojia, fysioterapeutteja, kosmetologeja ja tatuoijia. Book Salon Oy tavoittelee tuhansia yrittäjiä Suomesta, minkä lisäksi kansainvälistymishankkeet on käynnistetty Baltiassa ja Euroopassa. Kansainvälistymiseen on saatu Business Finlandilta tukea. Palvelua kehitetään jatkuvasti ja uusia ominaisuuksia lisätään viikoittain mukaan kokonaisuuteen. “Seuraavaksi tuomme kassan, sekä siihen integroidun pilvipohjaisen maksupäätteen ja raportointityökalut, jotka Book Salonia käyttävät yritykset voivat ottaa käyttöönsä lähiaikoina.” sanoo Book Salon Oy:n myyntijohtaja Jani Bebek.



Book Salon - esittely palveluntarjoajille

