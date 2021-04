Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTElle uusi hallitus

Jaa

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n uusi hallitus on valittu. SOSTEn helmikuussa valittu valtuusto on ensimmäisessä kokouksessaan nimennyt SOSTElle uuden hallituksen toimintakaudelle 2021–2024. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta ja varapuheenjohtajaksi Ensi- ja turvakotienliiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

”Sote-järjestöt ovat olleet rakentamassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Järjestöjä tarvitaan koronan jälkien siivoamisessa entistä kipeämmin niin, että kaikkien oikeudet hyvinvointiin ja terveyteen toteutuvat. Nyt tarvitaan kestävä rahoitusratkaisu, jotta järjestöjen osaaminen ja työ kaikista heikoimpien parissa voi jatkua. Järjestöjen yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa on myös varmistettava, kun sote-uudistus tällä kertaa toivottavasti saadaan maaliin”, kertoo SOSTEn hallituksen uusi puheenjohtaja Eija Koivuranta.

”Kysymys järjestöjen toimintaedellytyksistä on poliittisten päättäjien pöydällä. Suomalaisen järjestötyön tärkeä peruskivi, ennakoitava ja pitkäjänteinen rahoitus on valinkauhassa. SOSTEn keskeisenä tehtävänä on toimia niin, että sote-järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset ja siihen liittyen järjestöjen auttamistyö ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen vapaus turvataan”, jatkaa Koivuranta.

Sote-järjestöillä on ainutlaatuista osaamista ja asiantuntemusta yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemisessa ja auttamisessa, kuten lasten, nuorten, työttömien, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja ikäihmisten.

”Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat merkittävä osa suomalaisen hyvinvoinnin rakennetta. Sote-järjestöillä on mittava merkitys sosiaalipalvelujen kehittäjänä ja koko palvelujärjestelmän uudistajana. Suomen hallituksella on oltava viisautta ymmärtää, että järjestökenttä on yhteiskunnan kiinteyden ja keskinäisen luottamuksen rakentaja. Järjestöt ehkäisevät erilaisten sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien syntymistä ja tukevat niiden ratkaisemista mahdollisimman varhain vankkaa ammatillista osaamista sekä vapaaehtois- ja vertaistukea yhdistämällä. Järjestöjen autonominen toiminta on turvattava”, muistuttaa SOSTEn hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Särkelä.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin: