Sosiaali- ja terveysjärjestöjen lomautusnäkymät yli viisinkertaistuneet alkuvuodesta – Jo 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimipisteitään

Koronaepidemia on muuttanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen tilannetta suuresti. Vielä tammi-helmikuussa vain kuusi prosenttia järjestöistä ennakoi kuluvalle vuodelle lomautuksia. Nyt määrä on jo yli viisinkertainen.

SOSTEn jäsenjärjestöilleen tekemä kysely osoittaa, että valtakunnallisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä lomautukset ovat jo käynnistyneet. Jatkossa lomautuksiin arvioi päätyvänsä vielä useampi järjestö. Jo nyt 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimintapisteitään, palvelujaan keskeyttänyt 30 prosenttia ja peräti 80 prosenttia on perunut kasvokkaiset ryhmä- ja vertaistukitapaamiset.

”Nämä ovat järjestökentällä niin isoja muutoksia, että väistämättä näillä tulee olemaan kielteisiä vaikutuksia niin järjestöjen henkilöstöön kuin avun ja tuen kohteina oleviin kansalaisiin”, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Lomautukset koskevat etenkin palveluita tuottavia järjestöjä

Kyselyn mukaan maaliskuun lopussa jo kuusi prosenttia järjestöistä oli lomauttanut henkilöstöään. Tämän lisäksi peräti 26 prosenttia järjestöjohdosta piti lomautuksia todennäköisinä.

”Lomautusuhka koskee erityisesti palveluja, esimerkiksi leirejä, kuntouttavaa työtoimintaa ja sopeutumisvalmennusta, tuottavia järjestöjä”, kertoo tutkija Anne Eronen SOSTEsta.

”Palveluja tuottavista järjestöistä peräti 47 prosenttia on joko jo lomauttanut tai pitää lomautuksia todennäköisinä. Vastaava osuus muissa järjestöissä on 18 prosenttia. Lomautuksista kertoneet järjestöt ovat henkilöstömäärältään keskimäärin muita suurempia”, jatkaa Anne Eronen.

Näkövammaisten liitossa tappiota lähes miljoona euroa

Kelan kuntoutustoiminnan ja lähikuntoutuksen keskeytykset ovat johtaneet henkilöstön lomautuksiin. Näkövammaisten liitossa on laskettu, että tappio voi nousta tänä vuonna lähes miljoonaan euroon. Liitto on päättänyt, että irtisanomisia ei tehdä.

Lähtökohtaisesti toimintaa on muokattu tilanteeseen sopivaksi. Myös uusia tarpeita ja siten työtehtäviä on poikkeustilanteessa syntynyt. Kaikkia toimintoja, kuten kuntoutusta, ei ole kuitenkaan mahdollista sopeuttaa etätyöskentelyyn.

”Näkövammaiskuntoutusta on tärkeää olla tarjolla jatkuvasti. Monille näkövammaisille palvelut ovat välttämättömiä, jotta he voivat esimerkiksi jatkaa työskentelyään työpaikoillaan. Meillä on suuri huoli Kelan suosituksista, koska kaikessa kuntoutuksessa etäkuntoutus ei ole mahdollista", kertoo Näkövammaisten liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen.

”Kuntoutustoiminnan keskeytyksellä on hyvin suuret vaikutukset näkövammaisten arjen elämään ja hyvinvointiin. On myös muistettava, etteivät toiminnan alasajo ja uudelleen käynnistäminen tapahdu hetkessä. Lisäksi meillä on tietenkin huoli siitä, miten asiakkaamme reagoivat tilanteeseen, miten he jatkossa tulevat kuntoutukseen ja missä aikataulussa esimerkiksi Kela tekee uusia kuntoutuspäätöksiä. Koko koronatilanteessa on arvioitava vahvasti myös epidemian sosiaaliset vaikutukset ja jarrutettava syrjäytymis- ja eriarvoistumisen kierrettä”, sanoo Tahvanainen.

Irtisanomisia tulee välttää

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tavoittavat haavoittuvissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Poikkeustilanteessa tarvitaan järjestöjen erityistä asiantuntemusta omista kohderyhmistään ja järjestöjen kykyä mukauttaa toimintaansa yllättävissä tilanteissa.

”Kyselyn valossa on myönteistä, että järjestöt eivät näytä sopeuttavan heikentynyttä taloutta toistaiseksi irtisanomisten kautta. Maalis-huhtikuun taitteessa irtisanomisia piti todennäköisenä vain viisi prosenttia järjestöistä. Jotta tilanne ei huonone tästä, on valtion yrityksille tarjoamat taloudelliset tukitoimet ulotettava myös järjestöjen palvelutoiminnan rahoittamiseen”, vaatii SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Lisätietoja

Vertti Kiukas, SOSTEn pääsihteeri, 040 592 4287

Anne Eronen, SOSTEn tutkija, 040 6789 441

Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liiton toimitusjohtaja, SOSTEn hallituksen puheenjohtaja, 040 900 4875



Koronaepidemian vaikutuksia kartoittavan kyselyn toteutti SOSTE. Vastaukset koottiin 26.3–1.4.2020 SOSTEn jäsenjärjestöiltä, jotka ovat valtakunnallisia sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Kyselyyn vastasi 140 järjestöä, mikä on 61 prosenttia kyselyn saaneista.

Alkuvuoden 2020 tulokset ovat ennakkotietoja SOSTEn Järjestöbarometri 2020 -kyselystä, johon vastasi 107 valtakunnallista sosiaali- ja terveysjärjestöä 7.1–10.2.2020.