Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote  

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut strategisten painopisteiden toteutumiseen

Lautakunnalle annetaan selvitys, miten Kasvun paikka kaupunkistrategiassa sosiaali- ja terveystoimialan strategisten painopisteiden toteuttamisessa on edetty tänä vuonna.

Koronapandemia on vaikuttanut toimialan palveluihin edelleen ja vaikeuttanut pandemian aikana syntyneen hoito- ja palveluvelan purkamista. Tästä huolimatta Helsingissä on määrätietoisesti edistetty terapiatakuun toteutumista muun muassa avaamalla neljäs matalan kynnyksen palvelupiste Mieppi.

Asunnottomuuden poistamista vauhditetaan erillisellä toimenpideohjelmalla. Iäkkäiden palvelutarpeen arviointia on sujuvoitettu ja arviointiprosessia on suoraviivaistettu.

Lisäksi nuorten päihdepalveluja on vahvistettu päihdepalvelujen ja lastensuojelun yhteistyönä. Auroran sairaalaan on perustettu vaikeassa päihde-, rikos- tai itsetuhoisuuskierteessä oleville nuorille erityinen lastensuojelun huolenpidon yksikkö. Outamon lastenkotiin on avattu pitkäaikaisen vaativan hoidon päihdekuntoutusyksikkö ja toinen osasto avataan, kun henkilöstötilanne sen sallii. Vaikea rekrytointilanne haastaa edelleen sote-toimijoita.

”Huolimatta koronaepidemiasta ja vaikeutuneesta henkilöstötilanteesta olemme onnistuneet varautumaan Helsingissä myös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistukseen suunnitellusti niin, että olemme siihen valmiita”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen toteaa tyytyväisenä.

Lisätietoa: erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen, p. 09 310 42662, hanna.leena-nuutinen@hel.fi

Laakson yhteissairaala -hankkeen laajuuteen ja kustannuksiin esitetään muutoksia

Helsingin kaupungin ja HUSin yhteinen Laakson yhteissairaala -hanke uudistaa Laakson sairaala-alueen 2020-luvulla. Rakennuskustannusten nousun vuoksi hankkeen sisältöön esitetään joitakin kustannuksia alentavia muutoksia ja hankkeen enimmäishintaan ehdotetaan korotusta. Sairaansijojen määrä pysyy ennallaan.

Suurin hankesuunnitelmaan esitetty muutos koskee oikeuspsykiatrian tiloja. Oikeuspsykiatrian tilat esitetään rakennettavaksi Laakson sijaan Ohkolaan Kellokoskelle, missä ne ovat nykyäänkin.

Muuten psykiatrinen sairaalahoito sekä lasten ja nuorten psykiatrinen hoito sijoittuisivat aikaisempien suunnitelmien mukaisesti Laakson sairaalan alueelle.

Säästöjä haetaan myös pienentämällä rakennettavan päärakennuksen pinta-alaa siten, että päärakennus madaltuisi yhdellä kerroksella. Sairaansijojen määrä säilyisi ennallaan, mutta yhden hengen huoneiden lisäksi tulisi myös 2–3 hengen potilashuoneita. Huonekokojen suurentaminen koskisi osaa Helsingin sairaalan ja HUSin vaativan neurologisen kuntoutuksen osastoja. Psykiatrian osastoille tulisi sen sijaan suunnitellut yhden hengen potilashuoneet.

Hankesuunnitelmaa esitetään muutettavaksi myös siten, että yhden vanhan rakennuksen peruskorjauksesta luovuttaisiin. Rakennukseen suunnitellut toiminnot sijoitettaisiin pääosin Laakson alueelle muihin rakennuksiin.

Suurin syy hankkeen enimmäishinnan korotustarpeelle on yleinen rakentamisen ja rakennusmateriaalien hintojen nousu. Hankkeen enimmäishinta ehdotetaan jatkossa sidottavaksi rakennuskustannusindeksiin, jolloin enimmäishinta tarkistetaan kerran vuodessa.

Hankesuunnitelman hyväksymisvaiheessa vuonna 2020 enimmäishinnaksi päätettiin 838 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. Uudeksi enimmäishinnaksi esitetään nyt 870 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa (1 003 miljoonaa euroa nykyisessä kustannustasossa).

Laaksoon tulevat suurimmat toiminnot ovat Helsingin kaupungin ja HUSin psykiatrinen sairaalahoito sekä Helsingin sairaala, joita varten tulee yhteensä yli 900 sairaansijaa. Lisäksi tulee tiloja HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja eri poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle. Nykyisen suunnitelman mukaan kokonaisuus valmistuu vuonna 2030.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalta on pyydetty lausunto hankesuunnitelmaan esitetyistä muutoksista. Lausunto on myös pyydetty HUSin yhtymähallitukselta. Lopullisen päätöksen hankesuunnitelman muutoksista tekee kaupunginvaltuusto arviolta tammikuussa 2023.

Lisätietoa: projektipäällikkö Riina Kotaviita, p. 09 310 20700, riina.kotaviita@hel.fi

