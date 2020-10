Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

Mahdollinen joukkoaltistuminen helsinkiläisessä pubissa 24.9.2020 13:04:32 EEST | Tiedote

Usealla Old Irish Pubissa Helsingissä 9.9., 11.9., 12.9. ja 15.9. aikaa viettäneillä henkilöillä on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Tartunnan saaneiden lähikontaktissa altistuneet henkilöt on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.