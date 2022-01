Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

Suun terveydenhuollon kokonaishoidon palvelusetelin kehittäminen jatkuu suunnitellusti

Suun terveydenhuollossa on ollut 15.2.2021 alkaen kokonaishoidon palveluseteli. Vuoden kestäneen kokeilun aikana on todettu, että asiakaskokemus on ollut hyvä ja käyttöaste on kasvanut.

Koronapandemia on aiheuttanut hoitovelan suun terveydenhuoltoon ja palveluseteli nähdään yhtenä keinoa tilanteen helpottamiseksi. Palvelusetelin kertakorvausta ja suurihoitoisten potilaiden hoidosta maksettavan korvauksen perustetta esitetään muutettavaksi. Tällä kannustetaan lisää tuottajia tarjoamaan palveluita helsinkiläisille.

Lautakunnalle esitetään, että palvelusetelin arvoa nostetaan 36 prosentilla ja kertakorvausta alle 45-vuotiaiden kohdalla 83 eurosta 113 euroon ja tätä vanhempien kohdalla 99 eurosta 135 euroon. Myös suurihoitoisten potilaiden hoidosta maksettavan korvauksen perustetta esitetään muutettavaksi.

Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta asiakkaan maksamaan omavastuuosuuteen. Asiakkaan palveluntuottajalle maksama asiakasmaksu on saman suuruinen kuin mitä hän maksaisi saadessaan vastaavan hoidon kaupungin suun terveydenhuollosta.

Lisätietoa: ylihammaslääkäri Susanna Ilonen, p. 040 632 4697, susanna.ilonen@hel.fi

