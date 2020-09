Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 22.9.

Mahdollinen joukkoaltistuminen Helsingissä 4.9. 11.9.2020 17:04:59 EEST | Tiedote

Heidi’s Bier Barissa perjantain ja lauantain 4.-5.9. välisenä yönä klo 23:30-04:30 oleskelleella henkilöllä on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Myös kolmella muulla samaan aikaan kyseisessä paikassa olleella henkilöllä on todettu myöhemmin koronavirustartunta. On mahdollista, että nämä ovat olleet kyseissä baarissa tapahtuneita jatkotartuntoja. Heidi’s Bier Barissa kyseisenä ajankohtana olleet henkilöt ovat mahdollisesti altistuneet koronavirustartunnalle. Heitä kehotetaan tarkkailemaan vointiaan tarkasti kahden viikon ajan 19.9. asti. Heidän tulee hakeutua koronavirustestiin, jos heillä ilmenee lieviäkin oireita.