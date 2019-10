Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 8.10.

Lastenvalvojien walk in -palvelu auttaa elatusapuasioissa 2.10.2019 12:51:45 EEST | Tiedote

Helsinki tarjoaa lokakuun alusta alkaen mahdollisuutta asioida elatusapuasioissa lastenvalvojan luona walk in -palvelun kautta ilman ajanvarausta. Palvelussa helsinkiläisten lasten vanhemmat voivat tulla yhdessä sopimaan lasta koskevan elatussopimuksen tai elatusapupäätöksen jatkamisesta tai muuttamisesta. Ajanvaraukseton palvelu elatusapuasioissa on kokeilu ja kestää syksyn ajan 17.12. saakka. Palvelu on tarkoitettu vain elatusapuasioihin, muut sopimusasiat hoidetaan ajanvarauksella. Palvelussa ei voi asioida ilman toista vanhempaa. Walk in -palvelu on auki tiistaisin klo 9–11, vuoronumeroita jaetaan klo 8.30 alkaen. Palvelupiste on Helsingin kaupungin perheoikeudellisissa asioissa, os.Vironkatu 2, 4. krs. Palvelemme myös englanniksi, tulkin käyttö ei ole valitettavasti mahdollista. Walk in -käyntiin valmistautuminen Asiakkaiden tulee valmistautua käyntiin jo etukäteen täyttämällä verkkosivuilta löytyvät elatuskyvyn arvioimiseksi tarvittava varallisuuslomake sekä walk in -palvelun esi