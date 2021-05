Sosiaali- ja terveyslautakunnassa keskiviikkona 26.5.2021

Espoon sairaalassa koronavirustartuntoja 18.5.2021 17:54:38 EEST | Tiedote

Neljällä Espoon sairaalassa hoidettavana olevalla potilaalla ja yhdellä henkilökunnan jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Tartunnat on todettu yhdessä pienryhmässä osastolla 1. Pienryhmän muut potilaat on testattu koronavirustartunnan varalta.