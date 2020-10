Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit: Hallituksen sote-uudistus on lausuntokierroksen jälkeen entistä vahvempi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarijäsenet ovat tyytyväisiä siitä, että hallitus on päässyt sopuun sote-uudistuksen etenemisestä lainsäädännön arviointineuvoston ja myöhemmin eduskunnan käsiteltäväksi.

- Laajan lausuntokierroksen pohjalta on voitu tehdä merkittäviä tarkennuksia uudistukseen, kuitenkin perusratkaisu säilyttäen. Pitää muistaa, että uudistus on aivan välttämätön, jotta voimme turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut suomalaisille. Esityksen mukainen siirtyminen kuntapohjaisesta aluepohjaiseen palveluiden järjestämiseen on valtava edistysaskel, painottaa valiokuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aki Lindén.



Sote-uudistus perustuu palveluiden järjestämiseen jatkossa maakuntatasoisesti yhdistäen samaan kokonaisuuteen sekä sosiaali- että terveyspalvelut, niin perustasolla kuin erikoistasollakin. Leveät hartiat mahdollistavat sote-palveluiden saatavuuden ihmisille oikeaan aikaan ja vaikuttavasti. Maakunnallisen sote-toimijan nimi on jatkossa hyvinvointialue.



- Pidän tärkeänä sitä, että rahoitusratkaisua on lausuntojen pohjalta pystytty parantamaan siten, että esimerkiksi kasvavat kaupunkiseudut ja kaksikieliset alueet huomioidaan paremmin. Rahoituksesta suuri osa perustuu tarvetekijöihin ja on tärkeää, että tätä kriteeristöä kehitetään jatkossa huomiomaan rahoituksen kohdistuminen mahdollisimman vaikuttavalla tavalla, toteaa valiokunnan vaasalaisjäsen Kim Berg.



- On tärkeää, että koko uudistuksen lähtökohtana on ihmisten palvelutarpeisiin vastaaminen. Lausuntokierroksen myötä on nyt tarkentunut sekin, miten kansalaisten valinnanvapaus toteutuu ja miten yksityistä palvelua voi jatkossa tuottaa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä myös julkisten toimijoiden omistamille yhtiöille, arvioi valiokunnan jäsen Ilmari Nurminen.



- Tämä uudistus tehdään ihmisiä varten. Monet sote-uudistukseen liittyneet pelot ovat turhia. Koulukuraattorit ja psykologit pysyvät edelleen kouluissa ja ostopalveluiden avulla yhteistyötä eri toimijoiden kanssa voidaan tehdä. Jokainen saa tarvitsemansa palvelut siellä missä pitää, Heidi Viljanen toteaa.



- Nyt sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden rakenteen toteutuminen on askeleen lähempänä. Odotamme esitystä eduskunnan käsittelyyn joulukuussa. Valiokuntakäsittelyssä voimme perusteellisesti paneutua kokonaisuuteen ja muokata sitä edelleen. Rakenteen ohella olennaisia ovat hallituksen sisällölliset hankkeet, kuten tulevaisuuden sote-keskus, vanhuspalveluiden parantaminen, asiakasmaksulaki ja koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan maksaminen, ryhmä linjaa.