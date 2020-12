Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Asiakasmaksulain muutoksilla lisätään terveyden tasa-arvoa

SDP:n Lindén: Hallitus uudistaa sekä sote-palveluiden sisältöä, laatua ja saatavuutta että koko palvelujärjestelmää 28.11.2020 08:27:30 EET | Tiedote

Kokoomus on julkistanut eilen 27.11.2020 linjauksiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseksi. - Mitään uutta Kokoomuksen sote-linjauksissa ei tule esille, toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-ryhmän vetäjä, kansanedustaja Aki Lindén, jolla itsellään on laaja kokemus työskentelystä sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä. - Kokoomus on ollut keskeinen hallinnollisen sote-uudistuksen ajaja Suomessa ja uudistusta on tehty vuosia suurelta osin kokoomusvetoisessa hallituksessa. Nyt Kokoomus on ilmeisesti arvioinut, että katkaistakseen alenevan kannatuskehityksensä sen tulee sanoutua irti kaikenlaisesta ”hallinnollisesta sote-uudistamisesta” ja esittää ”sote-palveluiden uudistamista” - Marinin hallitus toteuttaa sekä palvelujen välitöntä uudistamista että pitkällä tähtäimellä välttämätöntä hallinnon uudistamista. Nämä eivät ole vastakkaisia asioita. Hoitotakuu, hoitajamitoitus sekä terveyskeskusten ja kuntien sote-keskusten kehittäminen ovat hallituksen keskiössä. Näiden li