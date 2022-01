Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Ministeri Krista Kiurun toiminta on pelastanut tuhansien suomalaisten hengen ja terveyden - Paheksumme valiokunnan puheenjohtaja Lohen Kiurua kohtaa esittämää arvostelua

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (Kesk.) esitti 12.1.2022 Iltasanomissa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun syrjäyttämistä hallituksen koronatoimenpiteiden johtamisesta.



Kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun kansanedustaja Lohi on ollut ”omilla teillään” koronapandemian aikana. Häntä on toistuvasti jouduttu ohjaamaan hallituksen yhteisten koronapandemian hillintää varten valmisteltujen lakiesitysten kannalle, ja hän on useasti esittänyt julkista kritiikkiä hallituksen koronalinjauksia ja ratkaisuja kohtaan. Tämän kaltainen toiminta ei herätä luottamusta ja sopii hyvin huonosti sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan asemassa olevalle henkilölle.

Suomen koronatilanne on tällä hetkellä vakavampi kuin koskaan. Valtioneuvosto on vastuuministeri Kiurun johdolla käsitellyt tilannetta säännöllisesti ja tartuntojen leviämistä on viime päivinä pyritty hillitsemään erilaisilla rajoituksilla. Ministeri Kiuru on vedonnut voimakkaasti väestöön, terveydenhuoltojärjestelmään ja eri viranomaisiin tilanteen pitämiseksi hallinnassa. Hän ansaitsee tässä työssään täyden tuen ja kiitokset.

Tartuntatautilain 7 § mukaan ”tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle”. Muilla ministeriöillä on omat vastuutehtävänsä tällaisessa laajassa siviilikriisissä. Tätä toimintaa koordinoi Valtioneuvoston koronaministeriryhmä, jota johtaa ministeri Kiuru.



Me eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosialidemokraattiset jäsenet annamme täyden tukemme ministeri Kiurun toiminnalle koronakriisin hoidossa ja paheksumme valiokunnan puheenjohtaja Lohen harjoittamaa ministeri Kiurun jatkuvaa arvostelua.