Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Uusi laki parantaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

SDP:n Taimela, Berg ja Nurminen: Työllisyyspalvelut siirtymässä kunnille – mietintö valiokunnasta valmistui 16.2.2023 14:12:32 EET | Tiedote

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön työllisyyspalveluiden siirrosta kuntiin eli ns. TE24-uudistuksesta. Uudistuksessa julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Uudistuksen tarkoitus on luoda palvelurakenne, joka tukee työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä lisää työ- ja elinkeinopalveluiden saatavuutta. Lain on tarkoitus astua pääosin voimaan vuoden 2025 alussa.