Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Vammaispalvelulaki etenee ja on historiallinen uudistus

SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Kristiina Salonen: Oikeusavun tulorajoja tulee korottaa 19.1.2023 16:36:12 EET | Tiedote

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen oikeusavun tulorajojen nostamisesta. Oikeusministeriön tekemän selvityksen mukaan oikeusavun tulorajoissa on muutostarpeita, ja niitä tulisi korottaa. Oikeusavun tulorajat ovat jääneet jälkeen yleisestä kustannusten noususta, ja kynnys oman asian viemiseksi tuomioistuinten päätettäväksi on noussut.