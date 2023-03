Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan ennakkotiedote

Lautakunnalle esitetään, että terveysaseman lääkärin vastaanoton palvelusetelin arvoa nostettaisiin. Samalla esitetään, että palveluseteliin otettaisiin mukaan ajokorttitodistus ja T-todistus.

Palveluseteli nopeuttaa osaltaan helsinkiläisten kiireettömään hoitoon pääsyä ja parantaa palvelujen saatavuutta tilanteessa, jossa puretaan koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa ja varaudutaan hoitotakuun tiukentumiseen syksyllä 2023.



Yleislääkärin vastaanottokäynti on helsinkiläisille maksuton sekä terveysasemalla että yksityislääkärillä kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. Ajokorttitodistuksesta ja T-todistuksesta asiakas sen sijaan maksaa molemmissa saman omavastuuosuuden kuin nykyisinkin. T-todistuksen maksu asiakkaalle on 40,90 ja ajokorttitodistuksen 49,20 euroa.



Yleislääkärivastaanoton palveluseteli on ollut Helsingissä pysyvästi käytössä jo vuodesta 2021 lähtien. Ennen varsinaista käyttöönottoa palveluseteliä kokeiltiin reilun puolentoista vuoden ajan. Palveluseteleitä myönnettiin vuonna 2021 lähes 18 500 ja vuonna 2022 noin 12 000. Palveluselin kustannukset olivat kaupungille vuonna 2021 noin 1,4 miljoonaa ja vuonna 2022 noin miljoona euroa.



Lisätietoa: johtava ylilääkäri Riitta Hietala, riitta.hietala@hel.fi, p. 09 310 6979.



Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan verkkosivuilla.