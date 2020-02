Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe pääministerin ilmoitukseen Suomen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen

Pääministerin ilmoitus Suomen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 27.2.2020

Kansanedustaja Aki Lindén

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kiittää Pääministeriä ja hallitusta annetusta ilmotuksesta koskien koronavirusepidemiaan varautumista. Maassamme ei ole vielä epidemiaa eli joukkotartuntaa, vaikka juuri eilen on raportoitu ensimmäisen suomalaisen potilaan sairastumisesta.

Sanon tärkeimmän asian ensiksi. Tärkeintä on terveydenhuoltojärjestelmämme varautuminen ja toimintakyky. Meillä on vankkaa kokemusta yleisvaarallisten tartuntatautiepidemioiden hoidosta. Viittaan esim. vuoden 2009 sikainfluenssaan, johon raportoitiin 44 suomalaisen kuolleen. Kyky ottaa näytteitä ja kyky hoitaa sairaalahoitoa vaativia potilaita on avainasemassa. Sairastuneiden määrän kasvaessa mahdollisesti suureksi, rajoitetaan sairaaloissa ei-kiireellisten potilaiden hoitoon ottoa.

Poliittisina päättäjinä olemme vastuussa siitä, että lainsäädäntömme on kunnossa ja viranomaisilla on riittävät resurssit ja eri hallinnonalojen toiminta on koordinoitua ja tehokasta. Tartuntatautilakimme on erinomainen. Siitä löytyy selkeä vastuujärjestelmä. Korostan erityisesti sairaanhoitopiirien alueellista vastuuta ja infektiolääkäreiden keskeistä roolia. Laista löytyy laajat valtuudet potilaiden eristämiseksi ja viranomaisavun saamiseksi aina poliisia, puolustusvoimia ja rajavartiolaitosta myöten. Äärimmäisessä tilanteessa myös valmiuslaki kattaa yhteiskuntaamme vakavasti vaarantavan epidemian vaatimat menettelyt. Sen käyttöön en itse usko joutuvamme, mutta tämä on hyvä tietää.

Julkisen terveydenhuollon ja erityisesti sen henkilöstön toimintakyky on nyt avainasemassa. Se on aina ollut ja on myös tällä hetkellä SDPn ykkösprioriteetti. On usein nähty, että vakavien tilanteiden sattuessa tämä ymmärretään ja muistetaan, mutta hyvä varautuminen tarkoittaa, että tästä huolehditaan aina.