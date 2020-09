Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro käsiteltäessä opposition välikysymystä hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta

SDP:n Kristiina Salonen kiittää varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kohdentumista pieni- ja keskituloisille 28.9.2020 18:05:12 EEST | Tiedote

Hallitus kertoi tänään budjettiriihessä päätettyjen varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kohdennuksista. SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen pitää alennusten kohdentumista etenkin pieni- ja keskituloisille onnistuneena ratkaisuna. - Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on tärkeä toimi hallitukselta, ja on hyvä, että kohdentumisessa painotettiin erityisesti pieni- ja keskituloisia perheitä. Nollamaksuluokan laajentaminen nostamalla maksujen tulorajoja on perusteltu ratkaisu. Kyse on tulorajojen noususta useilla sadoilla euroilla ja tuo monille pieni- ja keskituloisille perheille kaivattua taloudellista helpotusta, Salonen kiittää. - Lopputulos hyödyttää kaikkia lapsiperheitä. Tämä on hallitukselta tärkeä tulevaisuusteko, vahva satsaus lasten ja Suomen tulevaisuuteen. Salonen on muistuttanut jo aiemmin päivähoitomaksujen vaikutuksesta työn vastaanottamiseen. - Etenkin pienituloisten perheiden osalta päivähoitomaksut voivat pahimmassa tapauksessa haukata ison osan vanh