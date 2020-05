Sosialidemokraattiset opiskelijat - SONK ry: EI lukukausimaksuille!

Heidi Miettinen on valittu SONKin puheenjohtajaksi 3.11.2019 19:23:47 EET | Tiedote

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 52. liittokokous valitsi tänään sunnuntaina 3.11. puheenjohtajakseen Heidi Miettisen. Miettinen valittiin tehtävään yksimielisesti. Puheenjohtajana hän haluaa keskittyä järjestölliseen kehittämiseen sekä osastojen tukemiseen. Miettinen on 23-vuotias ja on opiskellut aiemmin Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Kotoisin hän on Hämeenlinnasta. -SONKin ja pääministeripuolue SDP:n tulee jatkaa määrätietoista toimintaa koulutuksen kehittämiseksi. Sosialidemokraattisen liikkeen opiskelijajärjestönä SONKin on erityisesti pidettävä koulutukseen ja opiskelijoihin liittyviä asioita esillä ensi kesänä järjestettävässä SDP:n puoluekokouksessa. Myös järjestön sisäinen kehittäminen ja yhteistyö eri järjestöjen kanssa ovat ensi vuonna tärkeitä teemoja, Miettinen linjaa. -Rinteen hallitus on aloittanut määrätietoisen koulutuksen kunnianpalautuksen mutta työtä riittää yhä esimerkiksi opiskelijoiden aseman kehittämisessä. On syytä muistaa, että minkään muun vä