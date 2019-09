SOSTE vaatii: rahapelipolitiikka tarvitsee vastuunkantajia – nyt on hallituksen aika ottaa koppi 

SOSTE on juuri julkaissut oman rahapelipoliittisen ohjelmansa jatkoksi viime aikoina käydylle keskustelulle Veikkauksen roolista.

Lue koko ohjelma täältä.

SOSTEn ohjelmassa tuodaan laajasti esiin eri näkökulmia rahapelipolitiikan kipupisteistä. Valmistelussa on myös kuultu useita eri tahoja, erityisesti pelihaittatyötä tekeviä SOSTEn jäsenjärjestöjä. Ohjelmassa tarkastellaan tämänhetkisiä rahapelipoliittisia ongelmia sekä esitetään keinoja pelihaittojen ehkäisemiseksi ja peliongelmien hoitamiseksi.

– Veikkaukselle voidaan esimerkiksi antaa velvollisuus olla yhteydessä havaitsemiinsa ongelmapelaajiin sekä ohjata heitä tuen piiriin, tai jopa estää pelaaminen, kun kyseessä selvästi peliriippuvuus, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Pitääkö Veikkauksen monopoli purkaa?

Rahapelitoiminnan ongelmista on viime aikoina käyty laajasti julkista keskustelua, jopa monopolijärjestelmän purkamista on väläytelty ratkaisuksi. SOSTEn kartoituksen perusteella on kuitenkin selvää, että yksinoikeusjärjestelmä on paras mahdollinen ratkaisu, kun otetaan huomioon, että rahapelaaminen ei tule loppumaan.

Monipolijärjestelmän juridisina perusteina ovat rahapelihaittojen tehokas ehkäisy, harmaan talouden ja rikollisen toiminnan estäminen sekä pelaajien oikeusturvan takaaminen. Nämä tavoitteet on tehokkain toteuttaa ohjaten ja valvoen yhtä yksittäistä kuin useampaa lisenssinhaltijaa. Veikkauksen voitot myös suunnataan yleishyödylliseen toimintaan, kuten järjestöjen rahoitukseen.

– On todella lyhytnäköistä, että kun nykyjärjestelmässä havaitaan ongelmia, keskustellaan heti koko järjestelmän purkamisesta. Meidän tulee nyt keskittyä siihen, miten voimme korjata nykyistä järjestelmää paremmaksi, Kiukas sanoo.

Hallituksen otettava vastuu

Tällä hetkellä liian suuri osa Veikkauksen tuotosta tulee pieneltä, paljon ja usein ongelmaisesti pelaavalta ryhmältä. Hallituksen tulee pikimmiten laatia rahapelipoliittinen ohjelma, jonka tavoitteeksi asetetaan ongelmapelaamisen vähentäminen.

– Rahapelipolitiikan johtoajatuksena tulee olla vastuullisuus. Rahapelipoliittinen ohjelma antaisi oikeanlaisen sysäyksen ongelmien korjaamiseksi, Kiukas toteaa.

SOSTE ehdottaa, että rahapelijärjestelmässä korjataan ainakin nämä ongelmat:

Laaditaan kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma

Säilytetään yksinoikeusjärjestelmä ja uudistetaan avustusjärjestelmä

Estetään arpajaislain vastainen rahapelitoiminta

Parannetaan Veikkaus Oy:n toiminnan vastuullisuutta

Kehitetään rahapelitoiminnan valvontaa

Tehostetaan pelihaittojen ehkäisyä ja peliongelmien hoitoa

Kehitetään pelihaittojen hoitoa, tutkimusta ja ehkäisevän työn rakenteita

Myös SOSTEn toiminta rahoitetaan Veikkauksen pelituotoilla.