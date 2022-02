SOSTEn asiantuntijalääkäriksi lääketieteen lisensiaatti ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kati Myllymäki

Ennen SOSTEa Kati Myllymäki on työskennellyt Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtajana. Aiemmin Myllymäki on toiminut muun muassa Suomen Lääkäriliiton puheenjohtajana, sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena, Kouvolan terveysjohtajana, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä sekä Päijät-Hämeen hyvinvointipalveluiden toimialajohtajana.

”Olen ollut mukana kaikilla sote-uudistuksen tuotantokausilla – jo 90-luvun lopulla olin mukana ’Terveydenhuolto 2000-luvulle’ -hankkeessa. Ja sen jälkeen olen ollut mukana Kansallisessa terveyshankkeessa, Paras-hankkeessa ja myös HYKS-erva-alueen selvityshenkilönä aikoinaan Riitta Särkelän ja Aki Lindenin kanssa”, kuvaa Myllymäki omaa sosiaali- ja terveysalan historiaansa.

”Nyt kun vihdoin viimein on sote-uudistuksen lakiuudistukset saatu voimaan, niin on tosi mielenkiintoista päästä osallistumaan tässä uudessa roolissa. Kansalaisten osallistuminen jäi hyvinvointialueen vaaleissa matalaksi. Nyt on tärkeää saada kansalaiset sekä suoraan että järjestöjen kautta osallistumaan hyvinvointialueiden valmisteluun ja toteutukseen. Siinä tahdon olla mukana”, jatkaa SOSTEn tuore asiantuntijalääkäri Kati Myllymäki.

SOSTEssa asiantuntijalääkäri vastaa muun muassa terveyspolitiikkaan, terveyden edistämiseen ja kansanterveyteen liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä. SOSTEn tavoitteena on arvioida eri politiikan toimien vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä kehittää niihin uusia, toimivampia ratkaisuja.

”Olemme todella tyytyväisiä, että saimme Kati Myllymäen SOSTEen edistämään suomalaista terveyspolitiikkaa. Katin laaja-alainen kokemus ja osaaminen on arvokas lisä SOSTEn vaikuttamistyöhön. Saamme uuden asiantuntijalääkärin myötä myös arvokasta uutta osaamista sote-uudistukseen vaikuttamiseen. Arvostamme korkealle myös hänen työkokemustaan erilasissa kotimaisissa ja kansainvälisissä lääketieteen alan järjestöissä”, kertoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Kati Myllymäki aloittaa työskentelyn SOSTEssa 1.3.2022.



