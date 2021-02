SOSTEn selvitys: Koronakriisi lisäsi peruspäivärahalla olevien työttömien määrää

Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen jatkaa SOSTEn valtuuston puheenjohtajana 20.1.2021 14:44:31 EET | Tiedote

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n liittokokous valitsi tänään 20.1.2021 uuden valtuuston ja hyväksyi uuden strategian vuosille 2022–2024. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen. Mäkinen toimii valtuuston puheenjohtajana kolmivuotiskauden 2021–2024. Mäkinen korostaa kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Viime keväänä Mäkinen johti sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettamaa asiantuntijaryhmää, joka etsi toimenpiteitä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian jälkihoidossa. Mäkinen on huolissaan koronakriisin esiin nostamista hyvinvointiyhteiskunnan murtumakohdista. ”Murtumakohtia on korjattava yhdessä ja kaikilla on oltava mahdollisuus kokea osallisuutta yhteiskunnassa. Järjestöillä ja muulla kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli julkista palvelujärjestelmää ja sosiaalista eheyttä vahvistavana tekijänä”, muistuttaa Kari Mäkinen. Valtuuston varapuheenjohtajiksi valit