Sote-alan henkilöstön työnjakoa on kehitettävä ja koulutusta lisättävä

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus -ohjelman tiekartta sekä toimenpiteet on julkistettu 15.2. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on ollut mukana ohjelman poikkihallinnollisessa työskentelyssä. KT:n mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan on sisällytettävä aiempaa rohkeampia toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

Palvelujen saatavuutta voidaan lisätä työnjakoa kehittämällä Sote-henkilöstön välisen työnjaon ja yhteistyön parantaminen edellyttää KT:n mukaan avustavan henkilöstön ja tukipalveluhenkilöstön nykyistä laajempaa työpanosta. Koulutettu hoiva-avustaja voi tuoda lisätukea asiakkaiden arkeen vapauttaen lähihoitajan tai sairaanhoitajan vaativampaan sairaanhoidolliseen työhön. – Sote-henkilöstön työnjakoa uudistamalla työnantajat voivat kohdentaa henkilöstövoimavarat asiakastarpeiden pohjalta. Tämä mahdollistaa sote-ammattilaisten työpanoksen käyttämisen koulutusta, osaamista ja ammattitaitoa vastaaviin tehtäviin, sanoo KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen. KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisellä Tekojen Tori -sivustolla jaetaan kehittämistekoja kuntatyöpaikoilta ja hyvinvointialueilta sekä työkaluja kehittämistoiminnan tueksi. KT:ssa ollaan tyytyväisiä siihen, että sivusto laajentuu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Työterveyslaitoksen kanssa. Tekojen torin yhteyteen on nyt avattu myös Hyvän työn edellytykset -sivusto, jonne on koottu toimivia malleja ja työkaluja hyödynnettäväksi kaikilla sote-työpaikoilla. Osaajapulan ratkaisu vaatii useita toimenpiteitä Sote-alan henkilöstön saatavuus ei korjaannu yksittäisillä keinoilla, vaan ratkaisu vaatii useita eri toimenpiteitä. KT:n mukaan henkilöstön saatavuutta voidaan edistää nopeasti kehittämällä modulaarisia täydennyskoulutuksia sekä sujuvoittamalla kansainvälisten osaajien pätevöitymistä ja työllistymistä.



– Osaajapulan ratkaiseminen edellyttää nyt pikaisia päätöksiä, muuten kierre henkilöstön ja palveluiden saatavuudesta vain pahenee, sanoo neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas.



KT on vaatinut jo vuosia esimerkiksi hoitohenkilöstön, sosiaalityöntekijöiden sekä lääkäri- ja psykologikoulutusten lisäämistä sekä eri ammattiryhmien täydennys- ja muuntokoulutusten vauhdittamista. Työperäisen maahanmuuton määrää on myös lisättävä ja lupaprosesseja nopeutettava. Kansallisesta tarkastelusta edettävä pikaisesti konkretiaan Sote-alan ammattilaisten kysyntä tulee pysymään korkealla tasolla vuosia, joten kansallinen kokonaistarkastelu henkilöstön riittävyydestä ja kohdentamisesta on tarpeen jatkossakin. Yhteiset tilannekuvat auttavat tekemään kansallisia johtopäätöksiä.



– On arvokasta, että sote-alan työmarkkinajärjestöt ja ministeriöt ovat saaneet aikaan yhteisiä esityksiä sote-alan henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Nyt esitykset on vietävä seuraavan hallituksen ohjelmaan, sanoo Jalonen.



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas, puh. 050 357 4233

Neuvottelujohtaja Anna Kukka, puh. 050 347 9342



https://tekojentori.fi/toimintamalli

Yhteyshenkilöt