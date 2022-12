Sote-hankkeet aloittavat pian uudessa kotipesässä, Pirkanmaan hyvinvointialueella

- Sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa on saatu vietyä kehittämisaihioissa vahvemmin yhteen. Olemme osaltamme tukeneet palvelutuotannon ja henkilöstön turvallista siirtymää hyvinvointialueelle – esimerkiksi saattamalla eri puolilla Pirkanmaata hyvinvointialueen tulevia työntekijöitä samojen pöytien ääreen.

Uusi laajempi näkökulma vahvistui matkan varrella

Eeva Halme kertoo, että valmistelussa oli pitkään ajatuksena, että kehitetään ”kuntien hankkeita”. - Kun lainsäädäntö meni läpi, kunnissa tuli ymmärrys työskentelystä yhteistä hyvinvointialuetta varten. Ja tämä ajatus on vain vahvistunut matkan varrella.

- Hankepäälliköitten roolina on ollut antaa tukea ja sparrata. Yhdessä on sovittu, mitä ja miten toimintamalleja kehitetään. Kuntiin palkattujen kehittäjäosaajien ja koordinaattoreiden tehtävänä on puolestaan ollut tukea toimintayksiköissä tehtävää muutosta sekä koordinoida raportointia ja viestintää.

Kehittämisen tulee olla jatkuvaa

Kun Pirkanmaan liitossa käynnissä olevat hankkeet siirtyvät hyvinvointialueen organisaatiossa integraation vastuualueen alaisuuteen, keskitetty hankevalmistelu saa lisää mandaattia hyvinvointialueen sisällä.

- Ohjaamme yhteisiin tavoitteisiin, kehitämme toiminnallista muutosta niin että tuemme samalla hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa ja johtamista.

Eeva Halme toteaa, että muitakin hankkeita on käynnissä paljon. Siksi pitää tarkistaa, ettei työtä tehdä päällekkäin.

- Uudistuksen lähtökohtana ollut tulevaisuuden sote-keskus on saanut hankevalmistelussa mallinnuksen. Se ei ole yksi talo vaan verkostomainen malli, joka lähtee digistä ja päätyy kivijalkaan. Tavoite on, että asiakkaat saavat aikanaan sen kautta yhdenvertaista palvelua, videoyhteyden kautta siellä, missä ei muuten palvelua ole saatavilla.

Vuodenvaihteen jälkeenkin on vielä paljon kehitettävää palveluissa. Ja ovathan kehittäjätkin palvelujen nykytilanteen kokemusasiantuntijoita ja tunnistavat kehittämistarpeet - itsekin palvelujen käyttäjinä.

Sote-hankevalmistelun tavoitteena on ollut

Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen

Kustannusten nousun hillintä

Tätä kaikkea – ja paljon muutakin - on valmistelussa pohjustettu:

Matalan kynnyksen palvelut, ohjaus ja neuvonta sekä vastaanotot niin, että palvelutarpeeseen vastataan yhden kontaktin taktiikalla.

Asiakasohjaus, jolla saa oikean ammattilaisen tai moniammatillisen tiimin ongelmiensa ratkaisuun. Pidempiaikaisessa palvelutarpeissa oma työntekijä, johon tarpeen tullen saa yhteyden.

Sosiaalihuollossa monialaiset sotetiimit, konsultaatiolomakkeistot ja asiakaslähtöisyyteen perustuva Minun tiimini -toimintamalli.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa yhteistyö ja aikainen apu. Miepä-kehittäminen

Kansalaisille digimpää elämää kotiin annettavista palveluista, etävastaanotot.

Ikäihmisten palveluissa moniammatillisen toimintakyvyn arviointi ja kotikuntoutus.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille, riittävän ja osaavan henkilöstön turvaaminen kotiin annettavissa palveluissa sekä laadun varmistaminen mm. yhtenäiset omavalvontakäytänteet.

Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelut, maakunnallisesti yhtenäinen perhekeskustoimintamalli

