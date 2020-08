Sote-järjestöille kylmää kyytiä valtiovarainministeriön budjettiesityksessä - Budjettiriihessä löydettävä kestävä ratkaisu järjestörahoitukselle

SOSTE: Myös pienituloisilla oltava mahdollisuus käyttää suojamaskeja 11.8.2020 10:29:24 EEST | Tiedote

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on huolissaan pienituloisten ihmisten mahdollisuudesta käyttää suojamaskeja. Viime viikolla kerrottiin, että Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee koronasuositusta hengityssuojainten käytöstä. ”Kun suositus annetaan, on välttämätöntä, että esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten ja lapsiperheiden mahdollisuus maskien hankintaan varmistetaan”, sanoo SOSTEn erityisasiantuntija Erja Saarinen. ”Meillä on iso joukko ihmisiä, joiden on käytännössä mahdotonta hankkia tarvittavaa määrää maskeja. Maskisuosituksen noudattaminen voi olla taloudellisesti mahdotonta esimerkiksi toimeentulotuella eläville lapsiperheille, pienituloisille eläkeläisille, paperittomille maahanmuuttajille ja asunnottomille. Valtiovallan on osoitettava keinot ja resurssit, jotka mahdollistavat myös vähävaraisille ihmisille turvallisen liikkumisen ja osallistumisen yhteiskuntaan. Maskisuositus saattaa entisestään eristää ikäihmisiä kotiinsa, jos ei ole varaa tai osaamista h