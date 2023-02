Sote-luuri palvelee maaliskuusta lähtien arkisin klo 8-16

Sote-luuriin on viime viikkoina soittanut noin 80-100 asiakasta päivässä. Kello 16-18 välillä on soittanut vain yksittäisiä asiakkaita. Eniten puheluja tulee kello 8-9 ja 11-12. Vastausaika on keskimäärin alle puoli minuuttia.

Sote-luurin chattiä käyttää noin kymmenkunta asiakasta päivittäin. Chatiin pääsee pirha.fi-sivuston alareunassa olevasta vihreästä kuvakkeesta.

Verkkosivustoa kehitetään edelleen

Vuoden alussa kuntien vanhat lankanumerot vaihtuivat uusiin. Muuttuneissa puhelinnumeroissa on soitonsiirto huhtikuun loppuun asti. Sen jälkeen numeroissa on tiedote uusista numeroista.

Verkkosivustolla pirha.fi on saatavilla palvelujen nykyiset uudet numerot ja sivustolla voi käyttää sähköisen asioinnin palveluja.

Kuntapohjaisesti toimivien palvelujen yhteystietojen löytäminen on kuitenkin koettu sivustolla vaikeaksi ja hyvinvointialue on saanut sivustosta paljon palautetta. Sivusto on edelleen keskeneräinen, ja erityisesti sivuston teknisiä ominaisuuksia ja käyttäjäkokemusta kehitetään kevään aikana. Tavoitteena on ottaa kesäkuussa käyttöön sivuston uudistunut versio.