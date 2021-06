SOTE-sopimus on hyväksytty

Talentia tuomitsee työpaikkaväkivallan lastensuojelussa 30.4.2021 11:43:19 EEST | Tiedote

Sosionomi Mira Fager-Pintilä on kertonut avoimesti sosiaalisessa mediassa väkivallasta, jonka kohteeksi on joutunut toimiessaan lastensuojelulaitoksen ohjaajana. Työssään Mira on mm. saanut lievän aivotärähdyksen, joutunut tikattavaksi ja häntä on potkittu ja pahoinpidelty monella tavalla. Facebook-julkaisussaan Mira on jakanut useita kuvia ruhjotusta vartalostaan.