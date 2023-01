Sotilasjärjestöt: Valtion lipeäminen sopimusneuvotteluista osoittaa vastuuttomuutta epävakaassa turvallisuustilanteessa

”Sotilaat huolehtivat Suomen turvallisuudesta. Valmiuteen on panostettu niin korona-aikana kuin Ukrainan sodan alettua. Työkuorma kentällä on kasvanut merkittävästi. On vastuutonta, jos sotilaista ei huolehdita ja olemme ilman virkaehtosopimusta”, kritisoi Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Myös Päällystöliitossa ja Aliupseeriliitossa kummastellaan työnantajan piittaamattomuutta.

”Epävakaassa turvallisuustilanteessa ja Suomen valmistautuessa Nato-jäsenyyteen valtio ei voi luoda epävakautta työmarkkinoillekin. Me ammattisotilaat olemme tottuneet noudattamaan sopimuksia ja sovittuja määräaikoja, joten valtiotyönantajan lipeäminen sovitusta tuntuu käsittämättömältä. Se myös osoittaa, ettei valtio arvosta työntekijöitään”, sanoo Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen.

”Odotamme Valtion työmarkkinalaitokselta vastuunkantoa. Nyt tarvitaan kunnolliset palkankorotukset ja työrauhaa. Sotilaat ovat työskennelleet poikkeuksellisen työtaakan alla jo kolme vuotta, ensin pandemian ja nyt Ukrainan sodan vuoksi. Tätä taustaa vasten neuvottelujen päättäminen oli vastuutonta”, toteaa Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka.

Valtion työmarkkinalaitos katkaisi yllättäen keskiviikkona 11. tammikuuta neuvottelut tämän vuoden palkankorotuksista. Jos uutta neuvottelukutsua ei tule, viime vuonna neuvoteltu virka- ja työehtosopimus irtisanotaan huomenna lauantaina 14. tammikuuta. Sopimuksen piirissä on noin 78 000 valtion työntekijää.

