Sotilasliittoon vai ei? Pamfletin julkistus tiistaina 10.5. klo 14

Tervetuloa pamfletin julkistamiskeskusteluun tiistaina 10.5. klo 14 Rosebud Sivullisen Stagella, Kaisaniemenkatu 5. Mukana pamfletin kirjoittajista mm. päätoimittaja Arja Alho, professori emeritus Markku Kivinen, professori Heikki Patomäki ja filosofian tohtori Kaisa Savolainen. Heitä haastattelee pääsihteeri Teemu Matinpuro.

Ajankohtainen pamfletti turvallisuuspoliittisen keskusteluun:

Sota ja rauha. Sotilasliittoon vai ei?

Vapaus valita toisin -yhdistys ja Ydin-lehti julkaisevat toukokuun alussa pamfletin, jonka 18 asiantuntijan puheenvuorojen toivomme vaikuttavan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tehtäviin linjauksiin. Viime aikoina keskustelua on hallinnut tarve edetä ripeästi ja mahdollisen Nato-jäsenyyden suhteen aikataulut ovat muuttuneet kuukausista viikkoihin. Mielestämme maltti on valttia. Harkintaan tarvitaan vaihtoehtoja.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja on ollut pitää Suomi sotien ja konfliktien ulkopuolella. Suomi on ilmoittanut, ettei aluettamme käytetä vihamielisesti muita vastaan. Sotilaallisesti liittoutumaton, EU-yhteistyötä, YK:n roolia ja kansainvälistä yhteistyötä korostava linja on ollut vakaa ja ennustettava.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut suuri järkytys. Vapaus valita toisin -yhdistys ja Ydinlehti vaativat sotatoimien lopettamista ja Venäjän vetäytymistä. Osoitamme pamfletissa Sota ja rauha. Sotilasliittoon vai ei? että ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu tehtävistä johtopäätöksistä on ollut mustavalkoista, sotaisaa ja vaihtoehdotonta. Tarjoamme valittavaksi myös liittoutumattomuuteen ja yhteistyöhön perustuvan rauhanomaisen linjan, jonka tiedämme ja jolle on tarvetta myös nykymaailmassa. Lisäksi tarvitaan laajempaa turvallisuusajattelua, kuten erityisesti ympäristöön ja ilmastomuutokseen liittyvät uhkat osoittavat. Turvallisuutta ei voi rakentaa vain ja ensisijaisesti asevaraisesti.

Nato-jäsenyyden eduksi on eduskunnalle annetussa ajankohtaisselonteossa katsottu yhteinen puolustus ja erityisesti sen ennaltaehkäisevä vaikutus, joka perustuu viime kädessä Yhdysvaltojen sotilaalliseen kykyyn ja ydinasepelotteeseen. Ydinaseet ovat kuitenkin ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta suurin turvallisuusriski. Suomen pitää ydinpelotteeseen sitoutumisen sijaan ollaan edistämässä ydinaseista luopumista. Siksi myös Suomen tulee allekirjoittaa YK:n ydinasekieltosopimus.

Kirjoittajiamme ovat Arja Alho, Emma Hakala, Timo Hakkarainen, Jouko Jokisalo, Kati Juva, Markku Kangaspuro, Markku Kivinen, Tapio Kuosma, Laura Lodenius, Jussi Ojala, Heikki Patomäki ja Magnus Ryner, Kaisa Savolainen, Tarja Virtanen ja Ritva Grönick, Thomas Wallgren ja Matti Vesa Volanen. Haastateltavia puolestaan Klaus Törnudd, Heikki Talvitie ja Pekka Visuri.

Lisätietoja:

Arja Alho, arja@arjaalho.fi, +358 40 7093770

Laura Lodenius, laura.lodenius@rauhanliitto.fi , +358 40 7177762

Arvostelukappaleiden tilaukset: arja.alho@ydinlehti.fi

Sota ja rauha. Sotilasliittoon vai ei?

Sivuja 100. Julkaisijat Vapaus valita toisin ja Ydin-lehti. Ohjehinta 9 euroa, e-kirja 5,50.

Myynnissä mm. Akateeminen kirjakauppa, Rosebud kirjakaupat ja rauhanjärjestöt.

ISSN 0356-357X ja verkkojulkaisu ISSN 2737-3398