Soturikissat muuttavat uuteen kotiin – WSOY osti Art Housen lasten- ja nuortenkirjat

Ruotsin suosituimmat hiiret vipeltävät vauhdilla Suomeen: kolme Musse ja Helium -lastenromaania ilmestyy kuluvana vuonna 17.5.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Ruotsissa kirjailija–lauluntekijä Camilla Brinckin Musse ja Helium -kirjoja on myyty yli miljoona kappaletta, ja hiiret ovat nousseet valtavaksi ilmiöksi eri-ikäisten lasten keskuudessa. WSOY julkaisee kuluvan vuoden aikana suomeksi sarjan kolme ensimmäistä kuvitettua lastenromaania. Avausosa ilmestyy 19.5. Kuuden vuoden aikana hiirisisarukset Musse ja Helium ovat nousseet valtavaan menestykseen länsinaapurissamme. Kirjailija Camilla Brinck on onnistunut luomaan jännityksen- ja huumorintäyteisen fantasiamaailman, joka kolahtaa niin leikki-ikäisiin, kouluikäisiin kuin lapsille lukeviin aikuisiin. Ennen täysipäiväiseksi kirjailijaksi ryhtymistä hän teki yli 15-vuotisen uran laulajana ja lauluntekijänä. ”Minulla on lukihäiriö, joten koen tärkeäksi kirjoittaa mukaansatempaavia ja helposti seurattavia tarinoita”, Brinck kertoo. ”Saan joka päivä palautetta lukijoilta viesteinä, kirjeinä ja piirustuksina, ja hienointa on kuulla, miten kirjat ovat innostaneet lukemaan itse ja yhdessä.” Nyt sat