Sovellus toimii jälleen - HSL pahoittelee aiempaa häiriötä

Sovellus toimii jälleen - HSL pahoittelee aiempaa laajaa häiriötä sovelluksessa



Torstaina alkuiltapäivästä vikaantunut HSL-sovellus on saatu palautettua toimintaan perjantaina noin klo 18 aikaan. Sovelluksen toiminta on perjantai-iltapäivän aikana siirretty kokonaan uuteen palvelinympäristöön ja tämän pitäisi varmistaa sovelluksen toiminta.

Sovelluksen tämänpäiväisen häiriön lisäksi HSL selvittää parhaillaan, mistä sovellusta viimeisen kuukauden aikana vaivanneet ongelmat johtuvat. Tavoitteena on, että sovelluksen toiminta palaisi aiemmalle, hyvin luotettavalle tasolleen mahdollisimman pian. HSL tiedottaa sovellukseen liittyvistä toimenpiteistä tarkemmin ensi viikon aikana.



Katevaraukset korttimaksetuista lipuista, joita ei ole saatu toimitettua häiriön aikana, purkautuvat kahden tunnin kuluttua. Mobiilimaksetut liput hyvitetään normaalisti noin 2-3 päivän kuluessa.



Jos asiakkaalla on ollut HSL-sovelluksessa voimassa oleva kausilippu, jota hän ei ole voinut käyttää sovelluksen toimintahäiriön vuoksi, hänelle hyvitetään kertalippu, jonka hän on mahdollisesti joutunut ostamaan. Kertalipusta hyvitystä saadakseen täytyy asioida HSL:n palvelupisteessä Rautatientorilla, Itäkeskuksessa tai Itä-Pasilassa. Palvelupisteeseen pitää ottaa mukaan puhelin, jossa HSL-sovellus ja kausilippu ovat, sekä ostettu kertalippu.